La Mancomunidad reduce al 50% las tasas del Conservatorio en mayo y junio

La Mancomunidad del valle del Nalón aprobó ayer la reducción de las tasas de Conservatorio Profesional de Música Manuel Fernández Rodríguez "Jaurés" durante los meses de mayo y junio. Los alumnos abonarán el 50% de la tarifa fijada para esos meses. Esta medida fue aprobada ayer en la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, con los votos favorables del PSOE, IU y Podemos.

El presidente del ente supramunicipal, Marcelino Martínez, aseguró que durante esos dos meses "se siguieron dando clases aunque no fueran presenciales y hubo exámenes". Esta medida se une a la exención del pago de la tasa del Conservatorio durante el mes de abril, que fue tomada por resolución de la presidencia del organismo comarcal. Además, "no se cobrará a aquellos alumnos a los que no se pudieron impartir clases por problemas de conectividad, que fueron pocos".

En el Pleno de la Mancomunidad también se dio cuenta sobre la reactivación de procedimiento contencioso-administrativo iniciado contra la Consejería de Educación por la gestión del Conservatorio. "Ya hablamos con los servicios jurídicos para ponerlo en marcha", indicó Marcelino Martínez, que mantuvo recientemente una reunión con la consejera de Educación, Carmen Suárez.

La negativa del Principado a hacerse cargo de la gestión del centro motivará que el organismo comarcal se dirija de nuevo a los tribunales, donde el procedimiento judicial quedó paralizado para intentar buscar un acuerdo con el nuevo Gobierno del Principado tras las pasadas elecciones autonómicas. Pero las posiciones de las dos partes no se han movido. "No hay otra forma", dijo Marcelino Martínez, que aludió a la normativa estatal que impide que la Mancomunidad gestione el Conservatorio.