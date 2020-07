Santiago sigue vivo en Sama

La Asociación de Hostelería y Festejos de Sama no quiere dejar a los vecinos de Langreo sin sus fiestas de Santiago. Por eso, y a pesar de no convocarse oficialmente, sí habrá un pequeño programa festivo en colaboración con el Ayuntamiento y la parroquia de Sama. La crisis sanitaria del coronavirus ha dado al traste con la mayoría de las celebraciones festivas de este año, que dejan la esperanza de poder retomarse, ya a lo grande, en la edición de 2021. De todos modos, eso no significa que no se pueda realizar un programa festivo, aunque limitado, para que los vecinos puedan celebrar sus fiestas. Eso sí, poniendo todas las medidas de seguridad posibles, de eso se encargar la organización.

Las celebraciones arrancan mañana con los conciertos que han programado varias terrazas hosteleras de Sama. Música variada y para todo tipo de públicos, con lo que no hay excusa.

El sábado, día de Santiago y por lo tanto el día grande de las fiestas patronales, tendrá lugar la celebración de la misa tradicional del patrón en la parroquia y, a continuación, un concierto de la Banda de Música de Langreo. Esto es similar a lo que ocurrió con las fiestas de San Pedro en La Felguera durante el presente ejercicio, donde no hubo procesión pero sí una pequeña muestra de lo que las celebraciones religiosas. Además, los establecimientos hosteleros de Sama ofrecerán menús especiales para celebrar este día grande. Y habrá más música, tanto en horario de vermú -antes de la comida- como de siete de la tarde a las diez de la noche, con diversas actuaciones organizadas en las terrazas de los locales asociados.

El domingo se centrará en la oferta hostelera local con propuestas variadas como espichas, cazuelas, pinchos y hasta "brunch", que para los que no sepan qué significa esta modernidad importada de países anglosajones, es una mezcla de desayuno y almuerzo que se suele realizar tradicionalmente los domingos. Además del atractivo gastronómico, también habrá acompañamiento musical para animar las calles.

Y el lunes, día tradicional de la jira, pues Sama no va a renunciar a ella. Eso sí, tendrá lugar en las terrazas de los locales con propuestas de merienda con familia y amigos. Con este programa, que cuenta con mucha ilusión y trabajo detrás, la Asociación de Hostelería y Festejos de Sama pretende aportar su granito de arena a esta nueva normalidad sanitaria.