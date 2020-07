La música centra la jornada festiva de Santiago en la hostelería de Sama

La música fue protagonista ayer de la penúltima jornada festiva de Santiago en Sama. Los establecimientos hosteleros ofrecieron un buen número de conciertos a los vecinos, para todos los gustos, desde el mediodía. Así, pasaron por los diferentes escenarios Chiqui Carrasco, Vicente Díaz, Pablo Cuevas y Eva Hevia, y Silvia Riera y Basi, entre otros. A la hora de comer, los restaurantes ofrecieron diversos menús especiales de Santiago, y a partir de las siete de la tarde la música volvió a las terrazas de los establecimientos hosteleros con propuestas como las de "Rayo Love" o "Voodoo Grass".

Las fiestas de Santiago tocarán hoy a su fin. Como es tradición, el último día festivo se celebra la jira, que en esta ocasión se organizará en las terrazas de los establecimientos hosteleros. Todo a partir de las seis de la tarde. De este modo concluirán unas celebraciones de las que, aunque no se han convocado oficialmente, los vecinos no querían verse privados. La organización espera poder ofrecer dentro de un año todo lo que no ha sido posible en este por la crisis sanitaria del coronavirus.