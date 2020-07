"Arcadia Vve" lleva la música en directo a Barredos, El Condao y Villoria

La programación cultural de "Arcadia Vive" llevará la música en directo a varios puntos del concejo, como Barredos, El Condeo y Villoria desde este viernes. La programación arracará en la cancha deportiva de Barredos con "Los Kordinaos" a las 20 horas, mientras que al día siguiente llegarán los cantares de neños y pa neños a las 12 horas en Villoria, y la actuación de "Cum Laude" a las 20 horas en El Condao.

La entrada será gratuita y se habilitarán parcelas para las personas que vivan en el mismo domicilio. Eso sí, es imprescindible reservar parcela en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN) o en el teléfono 985602525, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde. Las reservas solo pueden hacerse durante la semana previa a cada actuación. Además, el aforo es limitado y no se suministrará entradas en el propio evento, por lo que no estará permitido el acceso a aquellas personas que no tengan entrada previa. Además, será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. La programación musical en estos pueblos se desarrollará durante todos los fines de semana, con diversas propuestas, hasta el 19 de septiembre.