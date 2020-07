Los ecologistas rechazan que Cadasa capte más agua del río Nalón en Sobrescobio

Los ecologistas no quieren que se hagan más captaciones de agua en el río Nalón. Por eso han mostrado su rechazo a una solicitud de ampliación del aprovechamiento del caudal emitida por el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la zona central de Asturias (Cadasa). La Coordinadora Ecoloxista d'Astusries argumenta su postura contraria por los problemas de escaso caudal del río que se dan en las épocas de poca pluviosidad.

El portavoz de la entidad, Fructuoso Pontigo, anunció ayer que "hemos presentado alegación con motivo de la solicitud de modificación de la ampliación del aprovechamiento de un caudal de hasta 3.500 litros por segundo y un volumen anual de hasta 100 hectómetros cúbicos de aguas del río Nalón en la captación que hay en el concejo de Sobrescobio solicitada por parte del Cadasa que está tramitando ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico".

Para la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies se trata a una concesión muy importante y afecta a los caudales ambientales, a un río como es el Nalón con serios problemas de escaso caudal en época de poca pluviosidad como reiteradas veces hemos denunciado en los últimos años", destacó su portavoz. En este sentido, explicó que "la Ley de Aguas permite la reforma a la baja de concesiones si se aplican medidas de ahorro, aquí justo se quiere hacer al revés, no se pretende ahorrar los actuales consumos, lo único que se pide es aumentar el agua que se detrae del río".

En lugar de aumentar la captación, los ecologistas pretenden que se impongan las medidas que prevé la citada ley, como la reducción de pérdidas, ya que "hay casos sangrantes de perdidas ingentes en la red asturiana con el correspondiente impacto, se estima un 17 por ciento". También piden tarifas por bloques "que actualmente no existen, tenemos un agua muy barata para los grandes consumos, que no penaliza el derroche del consumo". Otra de las medidas a las que aluden es al uso de las aguas subterráneas, "que es testimonial a pesar de su calidad", la utilización de agua sin potabilizar para baldeos y la reutilización de aguas con menos calidad para industrias, que en Asturias no se hace.