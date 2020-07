Javier Hurtado: "Hay un abandono total en San Martín, estamos en situación precaria"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, Javier Hurtado, hizo balance de este primer año de mandato en la oposición dando cuenta de la "preocupante" situación que se vive en el Ayuntamiento, gobernado por los socialistas, sobre todo por la "dejadez" que, en su opinión existe sobre todo en la zona rural. Sobre este entorno, afirma que en el borrador presentado antes de la crisis sanitaria del coronavirus, "se destinó una cantidad mínima, 20.000 euros para argayos y 65.000 euros para mejora, con ese dinero no daba para nada".

"Hay un abandono total, sobre todo con la limpieza, con lo que estamos en una situación precaria", señaló, afirmando que el gobierno local "podía copiar un poco de lo que hacen en Laviana y Langreo, donde también gobierna el PSOE". Es más, asegura que "la dignidad de un pueblo se ve por la limpieza y San Martín parece una cloaca".

Tampoco responden, según Hurtado, a las demandas vecinales. Y pone como ejemplo la pasarela de Fradera "que sigue sin ponerse, a pesar de las muchas peticiones que tienen". El portavoz del partido naranja señaló que "los vecinos nos acaban llamando a nosotros e intentamos trasladar sus denuncias, pero se siente cierta impotencia cuando vemos que no prospera esa demanda". Otro ejemplo, como destacó es el argayo de Cocañín, "que nos han dicho que se va a arreglar dentro de dos meses, pero eso ya no lo dijeron a principios de año, y también el año pasado, a ver si de esta vez sí se hace". Hurtado también alude a otro desprendimiento, situado junto al Museo de la Minería, "que llevamos año y medio esperando su arreglo, a pesar de que nos han dicho que sí hay dinero".

Otro aspecto destacado por el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en San Martín es la limpieza de colegios y parques. "Nos dicen que no hay dinero, pero no hace falta dinero, hace falta interés por hacer las cosas bien", sentenció. Y es que, como apuntó, "entre las demandas hay mucha obra menor, que se pueden hacer sí hay voluntad".

En este sentido, Hurtado no vierte toda la responsabilidad en el alcalde, José Álvarez, "Quirós" (PSOE) porque, como apuntó, "estoy convencido de que le gustaría hacer muchas más cosas en el concejo, pero me da la impresión de que no le dejan". Para el portavoz, "el gobierno local debería de ponerse más colorado y exigir lo que nos debería corresponder, porque no parece que tengan mucha intención de modernizar el concejo". Y en este sentido, Hurtado señaló que "deberíamos ser el concejo que recibiese un mayor porcentaje de fondos mineros, ya que fuimos el que más minas de carbón acogió en el pasado".

Hurtado tampoco se olvidó de los presupuestos de emergencia que les acaba de presentar el gobierno local. "Hay que aprobarlo aunque no queramos, ya que necesitamos contratar personal, pero podían haber hecho antes los deberes", resaltó, destacando que "habrá que aprobarlos por el bien del pueblo, pero con el compromiso de que antes de que termine el año se saquen adelante las cuentas del año siguiente".

Sí agradeció las palabras del regidor de San Martín del Rey Aurelio sobre el comportamiento que, como grupo, Ciudadanos tuvo durante la crisis del coronavirus, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA hace unos días. "Era el momento de arrimar el hombro"; subrayó.

Por último, aludió el portavoz de Ciudadanos a los dos grandes proyectos de futuro del concejo como son el centro de salud de Sotrondio y la ampliación del centro TIC de El Entrego. "Nos dicen que tenemos financiación, pero no queremos que esperen hasta el final del mandato para hacer las obras, no debería ser así porque no nos parece bien que se utilice de forma política", destacó. Y es que Hurtado espera que los socialistas no se aprovechen de estas obras, de gran interés para la ciudadanía de San Martín, durante la campaña de los próximos comicios municipales. "Queremos que esos proyectos se desarrollen cuanto antes, y no que se ralenticen de forma premeditada como vemos que ha ocurrido en otras ocasiones".