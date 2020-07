Mañana vuelven los "Atardeceres musicales" con "Ulises" y "The Calamardos"

La crisis sanitaria del coronavirus no puede con la música en Laviana. Por eso el Ayuntamiento no ha querido renunciar a uno de sus programas musicales más tradicionales como son los "Atardeceres musicales" en los jardines de Palacio Valdés, en la localidad de Entrialgo.

Tras la actuación la semana pasada de "Tri-Dárshana", mañana le tocará el turno a "Ulises" y "The Calamardos". Las actuaciones comenzarán a las ocho de la tarde. Debido a la actual situación sanitaria, los conciertos se celebrarán con todas las medidas de seguridad posibles. Junto a los "Atardeceres musicales", el Ayuntamiento también ha diseñado una programación cultural denominada "Arcadia Vive" con actuaciones, no sólo en La Pola, sino en otros núcleos de población en el concejo. Entre estas futuras actuaciones destaca la de la charanga "Élite" que tocará el sábado a las siete y media de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. Al igual que en el resto de actividades, se recomienda mantener la distancia mínima de seguridad, permanecer sentado y utilizar la mascarilla si no se está bebiendo o comiendo.