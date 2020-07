El PP de Langreo reclama la reapertura de los tres consultorios médicos cerrados

El Partido Popular (PP) de Langreo demanda la reapertura de los tres consultorios periféricos cerrados por el Principado dentro de la reorganización realizada para afrontar la crisis del coronavirus. La formación presentó en el Ayuntamiento una moción para que la Corporación municipal inste al Gobierno regional a poner en funcionamiento de nuevo los consultorios de Barros, Lada y La Nueva, que están reagrupados en los centros de Salud de Riaño, La Felguera y Ciaño.

"Es un clamor. Los vecinos piden que estos consultorios se abran de nuevo y se han puesto en marcha recogidas de firmas", aseguró la portavoz municipal del PP, María Antonia García. La moción será analizada hoy en el Pleno municipal.

El Servicio Público de Salud (Sespa) optó el pasado mes de marzo por unificar recursos y realizar una reordenación de centros de salud y consultorios, que incluyó el cierre temporal de 71 consultorios rurales y el cese de las urgencias en 30 centros de salud de toda la región. Entre ellos estaban tres del concejo de Langreo.

García resaltó los "trastornos que está causando el cierre de esos centros". "El Principado tiene que escuchar a la población", dijo la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Langreo. La moción salió adelante en la comisión con los votos a favor del PP y de Unidas por Llangréu y la abstención del PSOE. Ciudadanos no asistió a la reunión.

Entre las mociones de urgencia se incluirá la petición de Unidas por Llangréu de reprobación del edil de Promoción Económica, Javier Álvarez, al que acusan de haber contratado para la realización de un vídeo de promoción turística a una empresa palentina de "un compañero de partido y de fiestas", según aseguró el portavoz de la formación, Jesús Sánchez. El PSOE defendió la legalidad del contrato, de 200 euros, y respondió que la formación "se ha hecho una película con argumentos falsos, como la supuesta militancia política del adjudicatario, que no es cierta", dijo el edil Javier Castro. "Se solicitó presupuestos a tres empresas y cogimos la oferta más económica, no por una supuesta amistad, que no es tal", añadió.