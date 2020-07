"Arcadia vive" se inaugura hoy en Barredos con la actuación de "Los Kordinaos"

Barredos abre hoy la programación cultural de "Arcadia vive" con la música de "Los Kordinaos". Será a partir de las ocho de la tarde en la cancha deportiva de la localidad lavianesa. Barredos, El Condao y Villoria acogerán desde hoy y durante las próximas semanas diversas propuestas musicales.

Mañana, Villoria acogerá los "Cantares de... y pa neños" a partir de las doce del mediodía, y en El Condao actuará "Cum Laude" desde las ocho de la tarde. En ambos casos, en las canchas deportivas de esos núcleos. Alfredo González, Pablo Valdés y Silvidos & Gemidos ofrecerán conciertos dentro de este programa cultural "Arcadia vive", que se desarrollará en Laviana.

La entrada será gratuita y se habilitarán parcelas para las personas que vivan en el mismo domicilio para asistir a las actuaciones musicales. Las reservas se realizan en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (CIDAN) o en el teléfono 985602525, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde. Solo se podrán hacer durante la semana previa a cada actuación.

Los organizadores del programa cultural señalan que el aforo es limitado y que no se suministrarán entradas en el propio evento, por lo que no estará permitido el acceso a aquellas personas que no las reservasen previamente. "Arcadia vive" se desarrollará durante los viernes y los sábados de las próximas semanas, hasta el 19 de septiembre, en Barredos, Villoria y El Condao.