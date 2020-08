Arbesú: "Los consultorios de Barros, Lada y La Nueva reabrirán el próximo mes"

"Los consultorios médicos de Barros, Lada y La Nueva reabrirán el próximo mes", aseguró la Alcaldesa, Carmen Arbesú, que criticó la moción presentada por el PP en el pasado Pleno. "Pedían un calendario para la reapertura, que existe, y un protocolo, que ya es obligatorio para que vuelvan a funcionar", indicó la regidora, que añadió que el PSOE "se opuso a la moción, que hablaba de una reapertura a destiempo y a la ligera, pero no a la reapertura, que no está en cuestión".

El cierre temporal de los consultorios médicos de Barros, Lada y La Nueva, reagrupados en los centros de salud de Riaño, La Felguera y Ciaño, respectivamente, se produjo en el marco de la reorganización puesta en marcha para afrontar la crisis del coronavirus. "Por supuesto que no queremos ver los consultorios cerrados. El equipo de gobierno municipal quiere la mejor atención sanitaria posible para los langreanos con independencia de donde vivan", remarcó la Alcaldesa.

La reapertura de los tres consultorios está prevista para el mes de septiembre. La Alcaldesa hizo hincapié en que "si los cierres se mantuvieran en el tiempo o tuvieran como causa motivos económicos el equipo de gobierno estaría a la cabeza de las protestas", aseguró.

Señaló Arbesú que "si Asturias es un modelo para España y para la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento de la pandemia y si el área sanitaria del valle del Nalón lo está haciendo tan bien como el resto de la comunidad, lo normal es respetar las decisiones de la Consejería y su personal sanitario. Son ellos quienes tienen la formación y recogen la información necesaria para actuar", manifestó.

El PP, considera la Alcaldesa, "no tiene razón. Le preocupa más el populismo sanitario que la verdadera atención a la salud". Apuntó además que a los enfermos que lo necesiten "se les ofrece atención médica en su domicilio, sin que tengan que desplazarse". Los consultorios periféricos que permanecen cerrados en Langreo -Barros, Lada y La Nueva- suman el 8,4 por ciento de la población del municipio (39.400). La regidora aseguró que el gerente del área sanitaria ya mantuvo una reunión con vecinos de Lada y que la próxima semana mantendrá un encuentro con residentes de La Nueva para explicarles los planes de reapertura de los consultorios médicos. "No hay riesgo de que estos centros no vuelvan a abrir", explicó.

El Servicio Público de Salud (Sespa) optó el pasado mes de marzo por unificar recursos y realizar una reordenación de centros de salud y consultorios periféricos, que incluyó el cierre temporal de 71 consultorios rurales y el cese de las urgencias en 30 centros de salud de toda la región. A finales de junio empezó a abrir algunos de ellos, varios emplazados en las zonas de mayor afluencia turística, en un proceso gradual que prevé que esté culminado en octubre.