La Plataforma del Soterramiento de Langreo denuncia el "abandono" de la obra

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo denuncia "el inmovilismo, el oscurantismo y la dejadez" por parte de las tres administraciones (municipal, autonómica y central) con el desarrollo de los trabajos y con la firma del convenio para reanudar las obras. "Nada se sabe del encargo que iba a realizar el Principado para la revisión, mantenimiento y puesta a punto de todas las obras e instalaciones, al objeto de garantizar que se encuentran en buen estado para su entrega al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)", indica el colectivo en referencia a los trabajos necesarios para su traspaso al organismo ferroviario para que pueda acometer la obra de la superestructura ferroviaria (instalación de las vías, la catenaria y la señalización).

La plataforma acusa al Gobierno regional y al partido que lo sustenta de "silencio y hermetismo". También se refiere al ejecutivo municipal para destacar su "dejadez" y "una sumisión que no le permite ver que la situación de abandono en la que se encuentra la obra, que permite que la maleza invada las aceras y otros espacios públicos y que la valla de seguridad es un foco de inseguridad para los peatones".

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo resalta que el contrato de suministro y transporte de carril para la renovación integral de vía en el tramo Gijón-Laviana no supone la reanudación de las obras de soterramiento. Los trámites administrativos que se tienen que cumplir para la adjudicación de estos trabajos no terminarán, señala el colectivo, "nos tememos que no acabarán hasta finales del primer mes de 2021". Considera que la línea Gijón-Laviana tiene un "futuro negro" ya que, añade, "en el actual plan de cercanías no figura ni un euro para invertir en ella".

Por todo ello la plataforma trasmite su "desconfianza y cautela ante el devenir de esta obra". Los trabajos llevan parados dos años y el colectivo teme que "esta obra quede en el olvido". Para que no sea así, afirma, "seguiremos luchando en todos los ámbitos" para que la obra se concluya en su totalidad. Defiende también que "no se cierre ningún apeadero en el Valle, se mejoren las cercanías y se invierta en la línea Gijón-Laviana". El futuro de la línea, considera la plataforma, "no pasa por reducir horarios o apeaderos, pasa por trenes semidirectos en las horas punta, paradas facultativas y renovación de trenes e infraestructuras de la línea".