Un acto vandálico deja tres coches dañados en Pola de Lena

El barrio de Robledo de Pola de Lena ha sido objeto de un acto vandálico en la mañana de hoy. Un total de tres coches amanecieron con varias ruedas rajadas. La más damnificada fue Esco Álvarez. La vecina lenense encontró su vehículo con los cuatro neumáticos pinchados. Los vecinos exigen un mayor control policial en momentos en los que las calles quedan desiertas.

Varios vecinos de Pola de Lena encuentran sus coches con varios neumáticos destrozados en el barrio de Robledo. "Cuando me llamaron por la mañana para contarme lo sucedido no era capaz de admitirlo", relata Esco Álvarez. Comenta que "creía que era una broma hasta que bajé a la calle y vi con mis propios ojos lo que había sucedido". La lenense vio como su coche era el más dañado en este suceso vandálico con la totalidad de las ruedas pinchadas.

El incidente tuvo lugar en una localización en la que no hay cámaras de seguridad cercanas. "A primera hora fui a poner la denuncia al cuartel. Pero el problema es que no hay cámaras de vigilancia en los alrededores y al ocurrir a altas horas ningún vecino vio nada", comenta la afectada. Esco Álvarez relata a este periódico que se "siente impotente" ante este suceso ya que "me dijeron que si en 72 horas no se encuentra a los culpables el caso será archivado".

En un primer momento se barajó la posibilidad de ser un acto vengativo ante la afectada al ser su coche el más perjudicado. "Llevo viviendo 12 años aquí y nunca tuve un problema con nadie", señala Esco Álvarez. "Se tuvo en cuenta la posibilidad de ser una venganza hacia mi persona al ser mi coche el que más daño sufrió. En un primer momento se tuvo en cuenta la opción de que el estropicio a los demás se realizara con el fin de despistar a los cuerpos policiales". Dice que en "mi opinión no es así. Creo que esto se trata de una gamberrada en la que desgraciadamente yo corrí con la peor suerte de los tres", relata.

Los vecinos de la zona exigen un mayor control policial por temor a que este caso no sea el único y el vandalismo comience a afectar a la zona. "Puede que estemos ante un hecho aislado o puede que este sea el comienzo de algo mucho peor", relata Jenaro Gutiérrez, residente en Pola de Lena. También señala que "esperemos que al final esto quede como una bruta gamberrada y no vaya a mayores".

Genma Álvarez, alcaldesa de Lena, responde ante la petición vecinal. "Si estos actos de vandalismo van a mayores no dudaremos en tomar cartas en el asunto", comenta. La queja viene a raíz de la desaparición del turno de noche de la Guardia Civil. "El cese de este turno sucede en Lena al igual que en otros concejos. La decisión se llevó a cabo hace un año y esta es la primera denuncia vecinal de la que disponemos en todos estos meses", señala la alcaldesa. También comenta que "estamos trabajando en un nuevo sistema de seguridad con cámaras alrededor de la Pola para mejorar la vigilancia de la zona". "Tenemos la suerte de vivir en una villa tranquila y nuestra labor radica en que esto siga siendo así", relata.