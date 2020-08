Mieres impulsa el "Taller de Hip Hop, Rap y Beat Box para jóvenes"

La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Mieres da comienzo al "Taller de Hip Hop, Rap y Beat Box para jóvenes". El taller se imparte en el auditorio de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de la villa mierense. Las tareas comenzaron el pasado 3 de agosto y estarán vigentes hasta el día 7 del mismo mes con diferentes actividades.

El programa está a cargo de Zona Norte. La organización es conocida por llevar a cabo eventos relacionados con la música urbana como la "batalla de gallos" del Día de la Juventud en Mieres. Al frente se encuentran Igor Rodríguez "Capo", Sergio Fernández "K-ven" y Adrián Alonso "Drían". "La iniciativa surge tras la cancelación de otros eventos que realizamos en eventos anteriores", señala Drían. En estos talleres no solo se enseña lo que es el hip hop y sus variantes. Los participantes aprenderán su cultura, su composición y el baile que lo caracteriza, entre otras actividades. "El programa es extenso, pero aun teníamos mucho más en mente. Podíamos haber metido más, pero nos faltaban horas", comenta el integrante de Zona Norte.

A la cita acudieron también Vanesa García, concejala de Infancia y Juventud, María de las Mercedes Castañón, técnico de Juventud, y Beatriz Jara, técnico de Educación. "Son unos chicos que trabajan por el concejo", relata Vanesa García en referencia a Zona Norte. "Contamos con ellos para otros eventos como el Día de la Juventud del año pasado y supuso un arrasador éxito". Este año gran cantidad de eventos fueron suspendidos en la villa mierense tras la crisis del coronavirus. "Nos propusieron la realización de este curso y no lo dudamos", comenta la concejala.

La puesta en marcha de este curso se suma a otros proyectos como el "Taller de DJ'S para jóvenes", realizado el pasado mes de julio con una gran acogida. El área de cultura del Ayuntamiento de Mieres no solo impulsa estas iniciativas con el fin de atraer a la ciudadanía del concejo y de otros municipios asturianos, sino que "queremos que los mierenses consigan distraerse en este verano tan atípico", señala Vanesa García.