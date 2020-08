La ginebra artesanal de Langreo logra el bronce en los "Oscar" de los destilados

Una ginebra de premio. Eso es lo que hace el emprendedor natural de Sariego, Sergio Carpio, en la pequeña destilería que tiene en el centro de empresas de Valnalón y que acaba de recibir la medalla de bronce en los que se conocen como los "Oscar" de los destilados. El prestigioso certamen IWSC del Reino Unido premió no solo a su ginebra artesanal Gin Kiber, sino para el licor de flor eléctrica y frutos rojos "Love in the morninf", que también fabrica Carpio. Con éste, ya son tres los reconocimientos que ha recibido la ginebra en menos de tres años de vida.

El IWSC cumplía en el presente año su 51.ª edición, convirtiéndose en el concurso más antiguo del mundo. Los productos de Carpio, tanto la ginebra como el licor, recibieron la medalla de bronce. La primera en la categoría más selecta de ginebras, las de tipo London dry; mientras que la segunda fue premiada en la categoría de licores Premium. En la presente edición del certamen, se implantó un sistema revisado de puntos que, como destacó el emprendedor, hizo la competencia de este año aún más dura, ya que los puntos obtenidos para el bronce de ambos productos hubiesen significado sendas medallas de plata en la edición de 2019.

El certamen es una competición mundial que recibe muestras de bebidas de más de 90 países y cuenta con el respaldo de muchos de los principales productores de bebidas espirituosas del mundo como principal estándar internacional de calidad y excelencia. "Somos conscientes de ir a contracorriente, ya que nos alejamos del marketing, de la imagen y las modas para centrarnos en crear productos con el alma de un territorio, de manera totalmente manual y limitada", aseguraba ayer este emprendedor, destacando que "estamos orgullosos de lo que creamos con nuestras propias manos".

Carpio también recalcó que "destilamos la única ginebra del mundo que utiliza piel de manzana -una antigua variedad local de sidra-, cítricos asturianos -mandarina y limón- y agua procedente del parque natural de Redes, que junto con la combinación de dos peculiares métodos de elaboración, aportan un carácter realmente especial a una ginebra del tipo London Dry clásica como la nuestra".

En cuanto a la otra bebida premiada, el emprendedor aseguró que "elaboramos por infusión de flor eléctrica y frutos rojos el único licor que utiliza esta exótica flor, la cual produce un hormigueo muy peculiar y crea una experiencia sensorial única, utilizado tanto en coctelería y en gastronomía como potenciador de sabores".

Sergio Carpio puso en marcha en solitario durante 2107 su microdestilería en el centro de empresas de Valnalón. Entonces lanzó la Gin Kiber con lo que pretendía recuperar la marca de la emblemática ginebra que se producía en Mieres en la segunda mitad del siglo pasado.