Ciudadanos apoyará "por obligación moral" los presupuestos de emergencia de San Martín

El grupo municipal de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio votará a favor del presupuesto de emergencia presentado por el equipo de gobierno socialista alegando "responsabilidad" política. "El sentido común nos obligaría a votar un 'no' rotundo a este presupuesto, pero entendemos que debe primar la responsabilidad para que los vecinos del concejo no tengan que pagar los platos rotos de la chapucera gestión del equipo de gobierno", afirmó el portavoz de Ciudadanos, Javier Hurtado.

La formación denunció en dos ocasiones la demora injustificada en la presentación de las cuentas para este año, una retraso "que se vio agravado por la pandemia del coronavirus", señala. Y ahora el presupuesto de emergencia "es insostenible porque apenas contiene inversión". Así, destaca que las partidas presupuestarias para argayos y muros es de 20.000 euros, la inversión en papeleras es de 200 euros y para contenedores de basura está previsto dedicar 2.500 euros. En los parques infantiles pretenden invertir 5.000 euros y en la zona rural 65.000, cantidades "insuficientes", como recalcó Hurtado.

En ese sentido, el portavoz de la formación naranja reprochó al gobierno local, en manos del PSOE, "que se haya acordado la reducción de las aportaciones a los grupos políticos con representación en el Consistorio, así como las dietas por asistencia a órganos colegiados y, sin embargo, los concejales del equipo de gobierno vayan a percibir su sueldo íntegro". No solo eso, también criticó Hurtado "que se destine una partida de 16.500 euros en dietas para sus desplazamientos, esto es absolutamente bochorno, ya que representa más del triple de la inversión prevista en parques infantiles".

El motivo por el que Ciudadanos se siente en la "obligación moral" de votar a favor del presupuesto municipal es "la imperiosa necesidad de contratar a más personal, especialmente agentes de la Policía Local, cuya plantilla se ha visto reducida considerablemente en los últimos años". Sin la aprobación de las cuentas municipales presentadas por el equipo de gobierno, "no podría llevarse a cabo", explica el portavoz de Ciudadanos. Eso sí, Hurtado quiso dar cuenta de que, con su empeño, "hemos conseguido la creación una partida específica para la reparación de las zonas recreativas, así como una mayor inversión en los parques infantiles o el compromiso de intensificar el servicio de limpieza en calles, plazas y parques". Esto no queda aquí, la formación naranja piensa ya en los presupuestos del próximo año, "donde exigiremos más inversión, especialmente en la renovación del parque móvil de limpieza y en las labores de desinfección". Hurtado fue muy crítico con la gestión que están realizando en el Ayuntamiento de San Martín, destacando que "no todo es dinero, también hace falta querer hacer cosas", en relación al "abandono" que aprecia en el concejo.