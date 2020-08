Valnalón formará a profesores de la UE para fomentar el cooperativismo

La ciudad tecnológica de Valnalón, entidad dependiente del Principado, participa junto a otras nueve instituciones de Inglaterra, Italia, Gales, Bélgica y España en el proyecto europeo "Youcoope: Educación en emprendimiento cooperativo", que está orientado a formar al profesorado para fomentar el cooperativismo entre sus alumnos.

"Lo que hará 'Youcoope' será diseñar módulos de capacitación con recursos, metodologías y herramientas innovadoras para que los educadores integren conceptos, habilidades y experiencias reales de emprendimiento cooperativo en sus clases. El proyecto busca, a su vez, alentar a las instituciones educativas tanto secundarias como universitarias a incluir el modelo cooperativo en sus planes de estudio y a promoverlo entre los jóvenes estudiantes y emprendedores de toda Europa", esgrimieron desde Valnalón.

El proyecto, que ya está en marcha, se impulsó tras el éxito de otro programa europeo "Ecoope", en el que también participó la entidad asturiana. Ahora, "Valnalón y un grupo de instituciones comprometidas con el emprendimiento y el cooperativismo han conseguido nuevamente el apoyo de la Comisión Europea para impulsar un programa que se centrará en la formación de formadores para que promuevan entre los jóvenes europeos el emprendimiento en el contexto de los valores cooperativos como herramienta para adquirir habilidades sociales y emprendedoras que potencien su empleabilidad", remarcaron los responsables de la ciudad tecnológica langreana.

El proyecto durará 18 meses, en los que se empleará "una metodología de aprendizaje combinado que incluirá un curso on line gratuito, contenido digital descargable y sesiones presenciales para profesores de ambos niveles educativos. Todo el material que se desarrollará en 'Youcoope' tendrá en cuenta el marco europeo 'EntreComp' de desarrollo de competencias emprendedoras impulsado por la Comisión Europea que engloba las habilidades transversales que considera imprescindibles para el futuro personal y profesional de todos los jóvenes".

Los representantes de Valnalón también esgrimieron que, en una primera fase, el proyecto "brindará capacitación digital a docentes y profesores de secundaria y universidad a través de un 'mooc' (curso on line gratuito) sobre educación emprendedora y cooperativismo. La meta es alcanzar una amplia participación de formadores de ambos niveles educativos en al menos cinco países de Europa, con especial foco en España e Italia. Tras la formación on line, se implementarán cuatro experiencias piloto presenciales en estos dos países para complementar lo aprendido y reforzar metodologías que aplicar en el aula".

Durante la duración del proyecto, también se alentará a las instituciones educativas "a buscar colaboración con cooperativas existentes en su entorno local, tanto para que los jóvenes ganen conciencia de la importancia y eficiencia de este modelo, como para facilitar la transición del ámbito educativo al trabajo y reforzar las experiencias reales". El programa "Youcoope" cuenta con un presupuesto superior a 230.000 euros y está cofinanciado por la Comisión Europea. Junto a Valnalón, el consorcio está integrado por otras nueve instituciones de cinco países de la UE: Co-operative College CI (Reino Unido), Università degli Studi di Trento (Italia), European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Italia), Bantani Education (Bélgica), Federazione Trentina della Cooperazione (Italia), Escuela Andaluza de Economía Social (España), University of Trento (Italia) y Awel Aman Tawe (Gales). El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) es la entidad que lidera el proyecto.

El antecedente del proyecto actual fue el programa "Ecoope", que se desarrolló hace dos años. Se trataba de un proyecto piloto sobre emprendimiento que incluyó un intercambio entre 24 estudiantes de Secundaria españoles y portugueses, que visitaron Valnalón a principios de 2018. Los alumnos convivieron durante una semana para trabajar en temas como la economía social y el modelo cooperativo. Su principal reto fue cómo introducir estos conceptos entre los estudiantes de Secundaria.

Los alumnos lusos procedían de los centros EBS Pinheiro y el colegio Nossa Senhora da Bonança, ubicados en localidades muy cercanas a la ciudad de Oporto. La representación local fue de estudiantes del IES Cuenca del Nalón, de La Felguera.