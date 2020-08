"Lograr el almacén de medicamentos sería la bomba; traería inversión y empleos"

Juan Carlos Iglesias (Caborana, 1969), recibió el bastón de mando del Ayuntamiento de Aller hace algo más de un año. Asesor fiscal de profesión y poco amigo de estar bajo los focos, ha trabajado con su equipo de gobierno en diferentes frentes. Entre ellos, ha logrado reducir la deuda municipal en casi dos millones de euros.

-Primer año de mandato, ¿cómo lo valora?

-Los primeros seis meses los utilizamos para ver la situación en la que estaba el Ayuntamiento y el concejo tanto a nivel económico como de gestión, ya que teníamos unos presupuestos prorrogados de años anteriores que no reflejaban lo que queríamos hacer. A partir de octubre pudimos aprobar nuestro presupuesto y nuestras tasas, y comenzamos a gestionar cosas. Cierto es que tuvimos tres meses casi inoperativos por la pandemia, en la que nos dedicamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Para cerrar este año nos quedan varias cosas para ir sacando a licitación que quedaron atrás con el confinamiento.

-¿Ha sido la experiencia como la imaginaba?

-En cuanto a horas de trabajo, no me sorprendió porque vengo de una asesoría y me adaptaba al horario de los clientes. Es verdad que aquí hay más de 10.000 vecinos, que son como 10.000 clientes. Luego te das cuenta de que vas más lento de lo que tú quisieras por la burocracia. Pero también estamos trabajando en facilitarle eso al ciudadano. Por ejemplo, estableciendo una declaración responsable de obras menores, que te permita hacer las reformas en casa y luego iremos a comprobar que está todo conforme a normativa.

-¿Cómo se encontró todo al llegar, tanto económica como organizativamente?

-Económicamente, nos encontramos con una deuda de 2,6 millones y a finales de este año estaremos en una deuda de 700.000 euros. La idea es seguir reduciéndola para cerrar el mandato con deuda cero. En el caso organizativo, las cosas no estaban como nos gustaba y entendíamos que debíamos hacer cambios. En cada departamento hicimos reorganizaciones de varias cosas. Mire, por poner un ejemplo que también afectó en lo económico, sacamos el suministro de combustible para los vehículos de obra y los proyectos, y conseguimos una rebaja sobre el precio actual del 22%. Ahora vamos a abrir la Alcaldía también en Moreda, con el doble de personal que tenía y con la facilidad de hacer todos los trámites. Además, un par de días a la semana siempre habrá un concejal del gobierno allí.

-Fuentes de Invierno y San Isidro, ¿qué pide?

-Nosotros siempre hablamos de la desestacionalización. Estamos ya trabajando en rutas guiadas que están teniendo mucho éxito y ese es el camino, siempre respetando el medio ambiente. Tenemos proyectos compatibles con la declaración de impacto ambiental. Como estación de esquí, tenemos tres demandas importantes en inversiones: una cafetería en la zona alta, un hangar para guardar las máquinas y para que los trabajadores no las tengan que reparar a cuatro bajo cero y también la electrificación de las estación, que, según nos dijo la Consejera, va por buen camino. Fuera de lo que es en sí la estación, también se necesita un arreglo de la carretera de San Isidro, con alguna visera antialudes más y la reparación de las mallas dañadas.

-¿Qué supondría unir las dos estaciones?

-Nosotros no vemos San Isidro como competencia; de hecho, es un complemento. Si hubiera una unión de las estaciones seríamos referencia en el norte de España y en Portugal. Lo que sí pedimos al Principado es que, cuando haya algo con León, que también invite al Ayuntamiento.

-A nivel patrimonial también están esperando por obras en la torre de Soto.

-Nos han dicho que están a punto de tramitar la declaración de ruina de la torre. A partir de ahí ya podríamos actuar para evitar que se derrumbe. En el corto plazo, teniendo esa declaración, podremos ya firmar un convenio con el Principado para financiar las obras conjuntamente.

-En lo empresarial, han vivido una situación complicada con Laminados del Aller.

-Sin contar la pandemia, fue la situación más desagradable que viví como alcalde. Nos reunimos tres veces con los trabajadores y también con la empresa. Toda la Corporación fuimos de la mano en su defensa y en la defensa de los puestos de trabajo. Intentamos buscar una solución, pero la verdad es que es una pena que una compañía así cierre. Muchos empleados son del concejo y también pesa que los conoces personalmente.

-Ha ofrecido el pozo Santiago para varios proyectos, ¿son todos compatibles?

-Pensamos que hay cosas compatibles y que lo importante es darle actividad al pozo Santiago. Yo veo que los proyectos que se proponen son viables y muy ilusionantes. Creemos que el más importante y el que más inversión y puestos de trabajo puede generar es el almacén de medicamentos. Conseguirlo sería la bomba. Ese proyecto también sería compatible con el Centro de Entrenamiento en Rescates, porque lo que necesitan es una rampla y una galería de entrenamiento y alguna instalación externa. El proyecto más verde parece el del almacén de Big Data, pero aún así sería interesante.

-¿Qué se va a hacer con el fallido complejo de Caborana?

-No vamos a vender cosas que no se pueden hacer. Ahora llevamos una partida para hacer una pista de pádel y nuestra intención es tener alguna partida para hacer alguna instalación más en la zona. La piscina climatizada supone una inversión y un coste de mantenimiento desorbitado. Lo que miraremos es si con la estructura levantada se puede aprovechar para diseñar otra infraestructura o la tenemos que derribar.

-¿Hay algún proyecto para cerrar la brecha digital con la zona rural?

-Esperamos que en este mandato pueda darse servicio de fibra óptica a todo el concejo. Hace unos días nos visitó el responsable de una empresa que va a ampliar este sistema de comunicaciones y nos explicó que lo harán por la canalización de Viesgo, que por suerte llega a casi todo el concejo. Así que esperamos cerrar esa brecha pronto.

-¿Qué me dice del Corredor del Aller? Llevan un año de retraso en la obra.

-Esta semana me he reunido con el presidente del Principado. Sabemos que llevamos retrasos. Ahora mismo está en la última mesa y la empresa tiene que presentar la documentación. Pero sabemos que va a comenzar en días, no va a llegar al mes. Es una zona peligrosa y tiene que llegar una solución cuanto antes.

-¿Hacia dónde debe caminar Aller?

-Tenemos tres pilares en el concejo. Uno la ganadería, de la que yo desconocía su magnitud. La vamos a apoyar, tratar de mejorar y facilitar todo lo posible la vida a los profesionales de este sector. Por otra parte, el turismo. Llegamos a tener 950 personas en listas de espera para las visitas guiadas. Es un 10 por ciento de nuestra población. Lo que quiere decir que somos un territorio atractivo y tenemos que seguir potenciando esta área. Y, por último, la parte industrial. Hay que intentar atraer alguna empresa, porque somos un territorio industrial. Tenemos un proyecto para hacer naves nido en el pozo San Antonio. Aquí lo normal es que vengan emprendedores y pequeños y medianos empresarios para instalarse y pensamos que es una buena medida.