Felgueras cae en las redes

No podían haber elegido mejor nombre para el restaurante Casa María de Felgueras. Porque entrar allí, es entrar en casa. Las mesas están listas para recibir a los comensales, hay cestas con pan cortado. Solo el ruido machacón del teléfono rompe la calma.

-Casa María, dígame.

-No se da de comer a los comunistas, responde la voz al otro lado del aparato.

Esta llamada se produjo en presencia de LA NUEVA ESPAÑA, ayer, poco después de las once de la mañana. No es la primera. Es el acoso al que se ha visto sometido este restaurante, de buena fama y trayectoria intachable, desde que el pasado sábado atendió a unos clientes poco habituales: el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Hemos recibido insultos, también apoyos. Pero queremos estar tranquilos", afirman en el establecimiento. No dudan de que ese boicot al que se han visto sometidos fue una de las principales razones por las que la familia Iglesias Montero decidió irse del concejo el domingo. Pero hubo más. Un "acoso" que el Vicepresidente calificó de "grave". No hubo grandes estallidos, ni petardos. Pero sí un goteo constante de incordios, que terminó por agotar a la familia. ¿Qué pasó realmente en Felgueras? ¿Fue una tormenta en un vaso de agua? El relato de los hechos que a continuación se reproduce y por los que esta bella y tranquila aldea cayó en las redes está basado en los testimonios coincidentes ofrecidos por los propios residentes en el lugar. Era sabido por algunos de ellos que Pablo Iglesias e Irene Montero pasarían unos días de descanso en la localidad. La voz se corrió por todo el concejo. La familia llegó a Felgueras el viernes por la tarde. Pero no fue hasta el sábado por la mañana cuando trascendió por internet que Irene Montero estaba en un hotel de tres estrellas de Lena. Hay pocos en la zona rural, el más conocido muy cerca de Felgueras. Dar con ellos era fácil.

Las redes sociales empezaron a arder. Simpatizantes de Vox Asturias -así se identificaron en redes sociales- acudieron a Felgueras a dar "la bienvenida" a los dirigentes del Gobierno central. Llevaban una bandera de España y, según los vecinos, "estuvieron delante de la casa".

La familia Iglesias Montero estaba en una vivienda que les cedió Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos en el Congreso. La casa no es de su propiedad. Cuando los medios de comunicación se acercaron por el lugar fue Santiago precisamente quien los atendió. Dejó claro que ni el Vicepresidente ni la ministra de Igualdad harían declaraciones: "Están en una visita privada, no tiene nada que ver con su agenda pública. Ir a buscar a otros, al presidente de Asturias, Barbón, a Adriana Lastra o a Carcedo, que también andan por ahí", ironizó.

No es nuevo que los medios acudan al lugar de vacaciones de dirigentes políticos nacionales para informar. Como el descanso de José Luis Rodríguez Zapatero en los Oscos en el año 2007. O los muchos paseos por Llanes del fallecido Rubalcaba, o la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre en Pravia. Este diario también se hizo eco, tras la noche de San Juan, de la aparición de banderas LGTBI en las propiedades del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en Castropol.

Informar de las vacaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero, por tanto, no fue una excepción. El sábado, a la hora de comer, el restaurante Casa María llevó a la vivienda unas ollas con fabada.

En la tarde del sábado, una usuaria de Twitter identificada como "Sol" compartió la ubicación exacta de la casa donde se alojaba la familia Iglesias-Montero. Ya casi de noche, diez personas se acercaron por el lugar. Y en la carretera apareció la pintada "Coletas rata" a un kilómetro y medio de la localidad. También relatan los habitantes de Felgueras que alguien se dedicó a hacer ruido con una motosierra cerca de la casa, haciendo surcos a unos troncos que ni siquiera quedaron cortados.

Fue el domingo por la mañana cuando Pablo Iglesias e Irene Montero supieron que Casa María estaba sufriendo un boicot en redes sociales. No hay denuncia, afirman los responsables del establecimiento, porque solo quieren tranquilidad. Sí escribieron un comunicado en el que dejaban claro que no atendían a clientes por su ideología. "Lo único que pedimos en nuestra casa es respeto y educación", señalan los hosteleros. Esa tarde, Iglesias se dirigió a los dueños de Casa María para despedirse. "Nos dijo algo, pero es entre él y nosotros". Preparó el coche para irse, con ayuda de algunos vecinos. Un equipaje grande, tres niños y la pareja. De vuelta a Madrid, donde han sufrido durante los últimos meses un "acoso permanente" en su vivienda. El Vicepresidente aseguró que tenía una reunión, que por eso se iba. Dicen los vecinos que "marchaba gachu". Y después, Felgueras se vio atrapada en las redes.