Usuarios denuncian el "mal estado" del aparcamiento de Les Xandes, en Sotiello

La zona de aparcamiento de Sotiello, en la calle de Les Xandes, está en mal estado. Los usuarios denuncian grandes embolsamientos de agua: "Se demolieron los inmuebles, pero sin aprovechar los sistemas de saneamiento de los que disponían". "El solar se ha convertido prácticamente en una laguna", añadieron.

"Es cierto que el aparcamiento es gratuito, pero en ocasiones pagamos estacionar allí con los servicios de tintorería para arreglar la ropa", afirmó Juan Mario García, uno de los usuarios afectados. Según añadió, "la ropa queda impregnada de barro y arcilla".

El problema no es nuevo, aseguran. "Se lleva mucho tiempo sin ningún tipo de atención y todo por no verter unos camines de zahorra y compactarlos", declaran. Lo ideal, afirman, "sería que después se procediera al asfaltado de la parcela, porque hace años se la consideraba en reserva para levantar viviendas sociales. Pero, a la velocidad que el concejo pierde población, no parece muy coherente levantar más edificios", concluyeron los afectados.