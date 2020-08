Cientos de personas denuncian en Mieres la falta de trabajadores en cuidados paliativos

Los familiares y enfermos que precisan de cuidados paliativos volvieron a salir ayer a la calle para denunciar la falta de personal en el servicio que se presta en el área sanitaria VII, que incluye a Mieres, Lena y Aller. Este servicio cuenta con alrededor de 200 pacientes que, durante el verano, solo están atendidos por una enfermera, ya que el resto del equipo -un médico y otra enfermera- tienen que coger vacaciones. La convocatoria, que tuvo lugar a las puertas de la gerencia del área sanitaria, ubicada en el centro de salud Mieres Sur, contó con un fuerte respaldo vecinal, aunque sus convocantes lamentan "que tengamos que hacer estas cosas para reivindicar algo que consideramos fundamental", explicaba ayer Salvador Fernández, que ejerció como portavoz de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Pública, entidad convocante.

"El equipo de paliativos en la comarca es mínimo, llevamos años reclamando un equipo más para se haga un refuerzo, porque llega el fin de semana y la gente está sin atender, llega el verano y pasa lo mismo", destacó. Y por eso salen ahora a la calle, porque es cuando más perjudicado se encuentra el servicio al contar con una única profesional para un volumen tan grande de pacientes. "Siempre pasa igual, nos manifestamos y a última hora ponen el refuerzo, pero deberían tomarse las cosas más en serio, además no supone tanto gasto aunque pongan el dinero como excusa, es cuestión de creer, pero ni lo estudian ni nada".

Tras la concentración, la plataforma entregó un escrito en la gerencia donde se mostraban sus peticiones, así como también se daba cuenta de que "nuestros requerimientos siguen sin ser atendidos". Su petición no puede ser más clara: "queremos que se cubra inmediatamente la baja del facultativo de paliativos y se tomen medidas para reforzar el servicio con, al menos, otro equipo que permita una atención por las tardes y alivie las listas de espera, inadmisibles en personas que sufren mucho y no están en condiciones de esperar". Junto a esta demanda, también pretenden que se refuerce el servicio de Urgencias y el resto de servicios con falta de personal "y que no se aproveche la actual situación para cerrar definitivamente los centros periféricos".

También desde el Ayuntamiento de Mieres han movido ficha para apoyar a los enfermos de paliativos y sus familiares. El gobierno local ha remitido un escrito a la gerencia del área sanitaria para que se garantice una dotación suficiente de personal en este área e, incluso, se refuerce. Además, aprovecharon para reclamar la apertura de los centros de salud periféricos, al igual que demanda la plataforma ciudadana.

Las movilizaciones de los enfermos de paliativos y sus familiares tuvieron respuesta el año pasado por parte de la Consejería de Salud, si bien no la esperada. Y es que no se contemplaba la posibilidad de aumentar el servicio comarcal, aludiendo a la estrategia de cuidados paliativos para Asturias que se estableció en el año 2009. Asimismo, destacaban que "la referencia en el ámbito sanitario de los pacientes que precisan cuidados paliativos sigue siendo el equipo de atención primaria, independientemente de que necesiten el apoyo de los equipos en los momentos de especial complejidad". Pero para la plataforma, los médicos de cabecera "están para lo que están, esto no es un dolor de barriga, es algo mucho más serio", sentenció.