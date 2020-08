Reducen en Mieres a un menor que encañonó a varios vecinos con una escopeta falsa

Un joven de Lena, menor de edad, sembró el pánico ayer por la tarde en el centro de la villa de Mieres tras encañonar a varios vecinos con lo que parecía una escopeta de repetición de cinco disparos. Finalmente, y tras ser reducido por la policía, el arma resultó ser una réplica casi exacta, ya que la única diferencia al tacto era su peso, tal y como aseguraron fuentes policiales. El menor fue llevado a comisaría y, tras llamar a sus padres, fue puesto en libertad bajo su tutela.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el entorno de la céntrica plaza de la Libertad. La comisaría de la Policía Local de Mieres recibió una llamada de una mujer quien alertaba a los agentes de que había visto a un joven en la citada plaza que estaba encañonando con una escopeta a las personas que veía por su camino. De inmediato, los agentes locales movilizaron una patrulla que se acercó hasta la zona en la que podía estar el joven. Por el camino, los agentes de la Policía Local se encontraron con varios vecinos, quienes les trasladaron la misma información que la mujer que había llamado previamente, asegurando que el joven estaba apuntando a otras personas con el arma. Incluso una mujer que llevaba a su hijo menor les contó que había sido encañonada por el chaval.

El joven, según explicaron los propios vecinos, vestía un pantalón militar de camuflaje y una camiseta negra, además de llevar mascarilla. Finalmente, los agentes se lo encontraron cerca de una armería ubicada junto al convento de los Padres Pasionistas. Al ver que todavía portaba la escopeta, lo encañonaron para que se desarmara. También llegó después una patrulla de la Policía Nacional que, al igual que los agentes locales, habían sido avisados por unos vecinos de lo que estaba ocurriendo en la plaza de la Libertad.

Los agentes tumbaron en el suelo al joven, que solo atinaba a decir "no me disparéis, no me disparéis", y se lo llevaron a la comisaría de la Policía Nacional. Tras reducir al joven, los agentes apreciaron que la escopeta que portaba, en realidad, era una réplica de alta calidad, que simulaba una escopeta de repetición de cinco disparos. En este sentido, la única diferencia con una escopeta de verdad era el peso.

Ya en comisaría, los agentes dieron cuenta de que se trataba de un joven menor de 16 años natural de Pola de Lena, y procedieron a llamar a sus padres para informarles de lo ocurrido. El menor sólo argumentaba que estaba en la zona porque tenía la escopeta estropeada y quería llevarla a la armería. Después, lo dejaron en libertad bajo la custodia de sus padres, aunque muchos todavía tendrán el susto en el cuerpo después de haber sido encañonados por el joven, aunque fuese un arma falsa, ya que desconocían ese dato.