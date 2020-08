Tres barricadas con árboles impiden el paso de los turistas en la ruta del Alba

Los turistas que esta mañana decidieron hacer la ruta del Alba, una de las sendas más populares del concejo de Sobrescobio, se encontraron con tres barricadas hechas con árboles que les impedían el paso. Pero no sólo eso, también se colocaron carteles donde se podía leer "Los pueblos no viven por los veraneantes, sobreviven por sus habitantes", además de señalar que esta ruta "no es ningún paseo peatonal".

Los operarios del Ayuntamiento de Sobrescobio, tras tener conocimiento de lo ocurrido, fueron hasta la ruta para despejar las barricadas, estando la primera de ellas a unos cuatro kilómetros del inicio de la ruta. A la una de la tarde ya habían despejado una de ellas y estaban ultimando con la segunda.

De momento se desconoce quién o quiénes han sido los autores de los hechos, pero los propios vecinos de Soto de Agues, donde se inicia la ruta condenaron el sabotaje asegurando que "es perjudicial para todos".