El Descenso inicia su cuenta atrás

El coronavirus se llevó por delante la mayoría de las celebraciones festivas del verano, pero hay una que duele mucho más en la comarca. Es la del Descenso Folklórico del Nalón, que este año estaba de celebración, ya que acaba de conseguir su declaración como fiesta de interés turístico nacional. El Descenso tenía que haberse celebrado ayer en Laviana, pero en su lugar, lo que había era silencio. "Parece como si la ciudad estuviese dormida", aseguraba Tamara Díaz, presidenta de la Asociación de Amigos del Descenso Folklórico del Nalón. Eso sí, muchos se acordaron de la cita, tanto vecinos como asociaciones y otras entidades. Entre ellos el propio presidente del Principado y exalcalde de Laviana, Adrián Barbón, que compartió en sus redes sociales una foto de él mismo celebrando esta fiesta.

Los ánimos, sobre todo ayer, "están regular, no pensaba que fuera a ser así, que no nos iba a afectar, pero es lo que sentimos", explica Tamara Díaz, señalando que, a pesar de no haberse convocado la fiesta, "sí hemos visto a personas disfrazadas y sabemos que se han hecho algunas fiestas privadas, pero siempre cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas, mostrando un buen comportamiento". La presidenta de la asociación organizadora también aprovechó para agradecer "los muchos mensajes de apoyo que hemos recibido durante estos días, también los vídeos que nos han hecho, que de verdad nos han tocado el corazón". Un sentimiento que también guardaba el tesorero de la entidad, Pablo Blanco, asegurando que "es una fecha muy importante, tanto para nosotros como para el resto de los vecinos". De esta forma, ambos señalaron que "hemos pedido prudencia a los vecinos durante este día, a sabiendas de que se han organizado espichas y otras actividades alternativas".

Eso sí, el recuerdo del Descenso se guardó ayer en La Pola con las donaciones que hicieron algunas de las peñas, de parte de sus embarcaciones, que han estado expuestas estos días por la localidad. De este modo, el recuerdo de la fiesta sigue vivo.

¿Y ahora qué? "Pues ahora toca pensar en la edición del año que viene, que va a ser la bomba", apuntó Tamara Díaz, asegurando que "lo único bueno que sacamos de esta situación es que vamos a tener mucho más tiempo para organizarlo todo, porque la fiesta va a ser enorme". La intención, como apuntó la presidenta, "es agradecer todo el apoyo y respaldo recibido para conseguir la declaración de fiesta de interés turístico nacional".

Blanco, en la misma línea, aseguraba que "va a ser una fiesta muy especial". Tan especial como el recuerdo que tuvo ayer el presidente del Principado para esta fiesta en la que compartió en redes una foto donde aparecía en una pasada edición del descenso con su ahijado. "Hoy en Laviana no sería un día más, no sería un día de fiesta, sino la fiesta", destaca, lanzando "un abrazo fuerte a todos y todas los que hoy sufrías sin descenso, con la esperanza de que el 2021 nos recupere esta fiesta por excelencia".

Un deseo que también comparten desde la asociación de Amigos del Descenso Folklórico del Nalón, siempre y cuando el coronavirus no sea un impedimento como ha ocurrido durante el presente año.