"Mi hijo no amenazó a nadie", afirma la madre del menor reducido al portar un arma falsa

El pasado viernes, un menor de edad "sembró" el pánico por Mieres al portar un arma falsa que, como aseguraron fuentes policiales, era una réplica "de alta calidad" de una escopeta de repetición de cinco disparos. Varios vecinos aseguraron que el joven les había encañonado con el arma hasta que finalmente fue reducido por la policía, quien dio cuenta de que la escopeta era falsa. Ayer, la madre del menor se puso en contacto con LA NUEVA ESPAÑA para defender a su pequeño asegurando que "no amenazó, ni encañonó a nadie". Tiene, según afirmó, "ramas de autismo y déficit de atención", y su error, como cuenta, "fue sacar de la caja la escopeta en la calle".

La madre explicó que el joven, que reside en Lena, "llevaba tiempo ahorrando para comprarse una escopeta de bolas que encargó en una tienda de Mieres. Según su relato, acudió a la armería "sobre la una y pico de la tarde, la recogió y se fue al bus para regresar a casa". Sin embargo, "quería ver la escopeta y su error fue sacarla de su caja, le metió una bola para ver si funcionaba y se encasquetó". Así que, como cuenta la madre, "estaba esperando a que llegaran las cuatro de la tarde para que abrieran la tienda de nuevo y se la arreglaran". Esto último es lo que el menor le dijo a la Policía, ya en comisaría.

Mientras esperaba la apertura de la tienda, y siempre según su madre, "pudo haber cogido el arma con sus manos y eso alertó a la gente, que creyó que era un arma real y llamó a la policía, eso lo entiendo, yo también lo habría hecho, pero no amenazó ni apuntó a nadie, vino la Policía, lo redujeron y él se dejó, mi hijo se suele escapar cuando hay problemas, menos mal que se dejó reducir".

Tras lo ocurrido, "mi hijo está bastante triste, no buscaba lo que pasó, pero no pensó que los vecinos fueran a llamar a la Policía, tampoco pensó en la repercusión que tendrían sus actos, si yo hubiese sabido que la tenía fuera de la caja le hubiese dicho que la guardase, porque él solo esperaba a que abriera la armería". La madre también excusó el comportamiento del menor al señalar que "tiene ramas de autismo y déficit de atención, su mayor atención en ese momento era su arma de juguete, pero no quería hacer nada más, aunque entiendo que la gente se alarmase al verlo".

Los hechos tuvieron lugar en el entorno de la plaza de La Libertad, en Mieres, donde se encuentra también la armería a la que el joven y su madre se refirieron. Cuando fue reducido, el menor portaba una réplica de alta calidad, tal y como consideraron los agentes policiales, tanto, que la única diferencia al tacto con una de verdad era el peso. Sin embargo, los vecinos que se cruzaron con el joven desconocían que no fuese un arma de verdad y alertaron a la Policía, asegurando algunos haber sido encañonados, algo que el menor y su madre niegan rotundamente.