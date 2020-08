Los vecinos exigen reparar la carretera de acceso a Traslacruz, en Lena

Vecinos de la zona rural de Lena han mostrado su "indignación" por el "abandono" que, a su juicio, sufren algunas infraestructuras del concejo. Una de ellas es la carretera a la localidad de Traslacruz, un acceso que se encuentra "en una pésima condición". La alcaldesa del concejo, Gema Álvarez (IU), ha asegurado que la reparación se abordará "lo antes posible".

"Llevamos más de cinco años esperando que se arregle la carretera del pueblo de Traslacruz", asegura una vecina de la zona. Añade que, durante el verano, "ya tuvimos algún que otro susto". Es por eso que piden medidas que solucionen el problema "antes de que tengamos que lamentar un accidente más grave". La carretera es estrecha y el firme "está en unas condiciones muy mejorables".

"No cabe duda de que se pone una mayor atención al casco urbano", afirman los vecinos afectados. Y ponen sobre la mesa una reclamación clara: exigen el mismo trato que el que recibe el casco urbano. "No hay más que ver las obras que se llevan a cabo en la Pola", comenta en referencia al bulevar que se ha acondicionado en la calle Luis Menéndez Pidal. Afirman, además, que "si queremos arreglar algo en los pueblos, te dan un saco de cemento y lo tenemos que hacer nosotros".

La Alcaldesa ha respondido ya a estas acusaciones de vecinos de la zona rural del concejo. La máxima dirigente local aseguró que "tenemos el proyecto hecho para la carretera de Traslacruz". El inconveniente está en que "depende de una subvención del Principado y, con la crisis sanitaria que nos acontece, se retrasan los planes. Es algo que está ocurriendo en todos los concejos, no solo en Lena". La Alcaldesa señaló que los vecinos "están al tanto de todo". "La obra ya tiene su presupuesto, pero no depende del Ayuntamiento el cambio de planes", aseveró. "Entiendo las decisiones del Gobierno del Principado de Asturias, ante todo está la salud".

Gema Álvarez también replicó a la recriminación que se hace sobre el "abandono", en palabras de vecinos, de las zonas rurales. "No hay más que ver los proyectos que estamos realizando en los pueblos", destacó, en relación a las últimas obras realizadas. Además, anunció la Alcaldesa, "hemos puesto en marcha diferentes proyectos culturales alrededor de todo el concejo". Un ejemplo es la programación que se lleva a cabo desde el comienzo del verano. "Por supuesto que Lena no es solo la Pola, si no todos los pueblos que dan vida al concejo", afirmó.