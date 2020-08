Langreo exige a Iberdrola limpiar los terrenos y un plan alternativo para Lada

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, instó ayer a Iberdrola a descontaminar -tras el desmantelamiento de la térmica de Lada- tanto los terrenos que actualmente ocupa la planta como la parcela anexa de Nitrastur. También remarcó que la compañía vasca "no puede irse de Langreo de rositas" y demandó que impulse un plan industrial alternativo para Lada, ya sea directamente o implicando a otras empresas. Por su parte, el Principado indicó que siguen los contactos con Iberdrola para "avanzar en proyectos compensatorios" por el cierre de la térmica langreana "con la prioridad de generar actividad y empleo en este municipio".

Este posicionamiento se expuso tras la reunión que mantuvieron en la mañana de ayer el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y la alcaldesa de Langreo. También asistieron la directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, y el concejal de Empleo y Promoción Económica de Langreo, Javier Álvarez.

Carmen Arbesú esgrimió al término del encuentro que "lo primero que se va a exigir es la limpieza y descontaminación de los suelos, tanto de los terrenos que ocupa la térmica como de Nitrastur", una parcela anexa a la planta termoeléctrica y que también en propiedad de Iberdrola. "Este es el primer paso" -argumentó la regidora- "pero para el Ayuntamiento esto no es suficiente porque la exigencia que se plantea a Iberdrola es un proyecto industrial alternativo. No se puede ir de rositas sin dejar una alternativa. El Principado y el Ayuntamiento van de la mano en esto".

Arbesú detalló que los terrenos "tienen que quedar descontaminados y parcelados, ya sea para Iberdrola o para cualquier otra empresa que se pueda instalar ahí. Y deben contar en ese proceso con los trabajadores de las subcontratas. No pueden dejarlos tirados". Y añadió: "Seguirá habiendo contactos por parte del Ayuntamiento y del Principado para pedir a Iberdrola que presente un plan alternativo para que siga habiendo actividad industrial en esos terrenos". En caso se que entren en juego otras empresas, recalcó la Alcaldesa, "pedimos a Iberdrola que el suelo industrial que se venda a potenciales firmas interesadas tenga un precio razonable. Si ellos no siguen con la actividad debe buscar ocupantes para ese suelo y el precio no puede ser un elemento disuasorio o que espante a nadie. Deben buscar que se ocupe ese suelo, no hacer negocio con ello".

Por su parte, los responsables de la Consejería de Industria señalaron que durante el encuentro "se ha abordado la definición de planes alternativos al cierre de la térmica de Lada, el desarrollo de los convenios de los fondos mineros y los proyectos acogidos a los fondos de transición justa. Desde la Consejería, se ha informado a los representantes municipales de las conversaciones y contactos que se mantienen con el grupo Iberdrola para avanzar en proyectos compensatorios al cese de actividad de la central langreana, con la prioridad de generar actividad y empleo en este municipio". En la reunión, apuntaron desde el Principado, "también se ha analizado la convocatoria de ayudas publicada esta mañana (por ayer) en el BOE para las zonas afectadas por el cierre de centrales eléctricas de carbón".

Antes de entrevistarse con la Alcaldesa, el consejero de Industria se reunió con el secretario general de FICA-UGT Asturias, Jenaro Martínez, y con Iván Calvo delegado de Dominion, una subcontrata de Iberdrola en Lada que pretende prescindir de veinte empleados.

Iberdrola afirmó la pasada semana que está cumpliendo los compromisos del acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y empresas, "en base a un plan de acompañamiento que contempla nuevas inversiones en materia renovable, planes de recolocación del personal propio de su central de Lada, la priorización de contratas en los trabajos de desmantelamiento, el desarrollo de acciones de formación y la búsqueda de iniciativas que representen una alternativa económica en la región, aprovechando su conocimiento de la realidad empresarial".