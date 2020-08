Mieres acuerda con el Principado un refuerzo de la recogida selectiva de basura en el concejo

La mejora de la recogida selectiva de basura en el concejo de Mieres centró ayer gran parte de la reunión mantenida por el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, y la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí. Al encuentro, donde se abordaron también asuntos de abastecimiento acudió la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Delia Campomanes, y la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Paz Orviz.

Manuel Ángel Álvarez aseguró, una vez finalizada la reunión, que se centró, principalmente, "en el reciclaje, queremos seguir trabajando en esa línea, potenciarlo, sobre todo teniendo en cuenta la situación en el resto de Europa". Así, aunque no se habló de medidas concretas, el teniente de alcalde aseguró que "abordamos distintos puntos, siempre con el objetivo de mejorar los datos de reciclaje en el concejo". También se analizarán los diferentes puntos de reciclaje ubicados en Mieres para ver dónde se pueden incrementar en función de las necesidades, así como el desarrollo de campañas de concienciación entre la ciudadanía. "La recogida selectiva es algo muy importante, no podemos perder el tren, así que habrá cuestiones que mejorar, no sólo en cuanto a la ampliación de los dispositivos, sino también con la frecuencia de recogida de los residuos".

El teniente de alcalde también quiso resaltar el trabajo desempeñado hasta ahora. En este sentido, dio cuenta por ejemplo, del proyecto de recogida de vidrio en los establecimientos hosteleros, siendo de los pocos ayuntamientos que lo tienen desarrollado en la actualidad.

Desde el Principado también confirmaron ayer que, en el encuentro, "se han abordado varias cuestiones relacionadas con la gestión de residuos, especialmente aquellas vinculadas a la recogida selectiva en el concejo". Pero no sólo se habló de reciclaje, también de abastecimiento. Así, los representantes municipales se comprometieron a trasladar al Principado las necesidades detectadas en Mieres en materia de abastecimiento, en el marco del Plan Director de Abastecimiento que actualmente se está redactando por parte del Gobierno regional.

La recogida selectiva de residuos importa cada vez más en el Principado. Durante el año pasado los asturianos reciclaron un 19,79% más que en 2018. Los concejos con mayor tasa de reciclaje son Sobrescobio (25,70%), Carreño (25,66%) y Gijón (25,34%), mientras que en la cola están los concejos de Illano (4%), Allande (4,28%) y Degaña (4,38%).