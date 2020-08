Las barricadas que cortaron la ruta del Alba fueron una "excepción": "No hay turismofobia"

Un verano movido en los parques naturales de las Cuencas, las Ubiñas (Lena) y Redes (alto Nalón), y no exento de polémica. La que se generó hace una semana en la ruta del Alba, cuando la senda amaneció con cuatro barricadas que cortaban el paso a los visitantes. La reacción del alcalde coyán, Marcelino Martínez, no se hizo esperar: "La gente que visita nuestro concejo es bien recibida por la inmensa mayoría de los vecinos". También lo son en el parque natural de Las Ubiñas, que ven lo ocurrido como una "excepción". "Aquí no hay turismofobia, estamos contentos con la llegada de visitantes siempre que respeten el medio natural y nuestras costumbres".

La acción "turismofóbica" en Sobrescobio no quedará impune. El Ayuntamiento denunció lo ocurrido hace ya unos días: " Nunca vamos a apoyar este tipo de iniciativas, porque lo que pretendemos es que conviva todo, turismo y ganadería, un sector solo no vale, tienen que ir de la mano", señaló el dirigente local. Hacía referencia así a los carteles que acompañaron el sabotaje de la ruta del Alba. "Los pueblos no viven por los veraneantes, sobreviven por sus habitantes", se podía leer. Con la condena de los hechos por delante, los ayuntamientos con zonas más turísticas de las Cuencas han afirmado que la presencia de visitantes se ha disparado este verano. Y, aunque lo valoran positivamente por los sectores de hostelería y comercio, reconocen que "en ocasiones ha sido un caos". Tanto en la estación de Fuentes como en la de Valgrande-Pajares se alargarán los programas de actividades hasta septiembre.