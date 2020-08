Nicolasa, la herida que no cierra

A Manuel Ángel Fernández sus compañeros le conocían como "Johnson". Aunque era natural de Proaza, vivía en Ablaña, al lado del pozo del que nunca regresó. Elías Otero Fernández tampoco lo hizo; le quedaba apenas un año para jubilarse. Anatolio Lorenzo Pedrosa "Talín" entró en la mina tras dejar un trabajo en Renfe para poder pasar más tiempo con su familia. José Ignacio del Campo Bernardo había perdido a un tío en el pozo Santiago y Juan Manuel Álvarez Fernández formó parte de la plantilla del Hunosa de fútbol que se proclamó campeona de España. También Eugenio Martín Curieses había sido jugador de fútbol, del Caudal.

Eduardo Augusto Alves soñaba con envejecer en Braganza, la localidad portuguesa en la que nació y Francisco Javier González Merino, gran radioaficionado, tenía un humor socarrón que a veces desplegaba por la emisora. Luis Antonio Espeso Mencía, conocido como "El Zape", trabajaba en Minas Llamas, pero en los días previos al accidente había pasado a Nicolasa por un cambio de turno. Jesús Trapiella García "Trapi" era un "manitas" de la electricidad que se quedaba de vacaciones ese día. El grisú truncó sus vidas, igual que las de Miroslav Divoky, Michal Klenot, Vlastimil Havlik y Milan Rocek, los cuatro trabajadores checos de una contrata de Hunosa. En su funeral en Murias tronaron los acordes de "Sbohem, kamaradi" ("Adiós, compañero").

Son catorce nombres y catorce rostros que nadie ha olvidado en Mieres veinticinco años después del accidente del pozo San Nicolás, la mayor tragedia de la historia reciente de la minería de carbón en España. Fue un 31 de agosto de 1995, poco después de las tres de la madrugada. A 400 metros de profundidad, una explosión causada por una fuga de grisú en la capa octava, entre las galerías cuarta y quinta, se llevó por delante a los catorce trabajadores.

El rescate de los cuerpos de aquellos mineros se prolongó durante horas. Horas de dolor, incertidumbre y angustia, según narran las crónicas de la época. La cifra de muertos iba aumentando a la par que también crecían las escenas de pesar y rabia en la plaza del pozo, entre los familiares y vecinos agolpados esperando noticias. Hubo que esperar para rescatar los dos últimos cuerpos, ya que habían quedado atrapados en un derrabe provocado por la explosión. La Brigada de Salvamento tuvo muchas dificultades para llegar hasta los cadáveres. El recuento final fue estremecedor. Catorce trabajadores, de entre 29 y 49 años, fallecidos. Todo ellos duros como robles, según las mismas crónicas, porque, decían, en Nicolasa (el único pozo que sigue abierto en España) no entraba cualquiera.

Los funerales que se celebraron en los días siguientes se convirtieron en una oleada de apoyo masivo a las familias, con miles de personas llenando las calles de Mieres para despedir a los catorce trabajadores fallecidos.

Tampoco han cesado los homenajes durante los últimos años cada 31 de agosto. Esta vez, ese tributo deberá esperar ya que las normas de aforos y distanciamiento social derivadas de la crisis sanitaria desaconsejan concentraciones multitudinarias. La idea del Ayuntamiento de Mieres era celebrar una ofrenda floral y la lectura de un escrito que se hará, si la pandemia lo permite, en diciembre, coincidiendo con la celebración del día de Santa Bárbara, patrona de los mineros.

Así lo explicó el vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. "Pretendíamos hacer un acto sencillo, pero podría congregarse mucha gente y no procede en estos momentos. Si la situación mejora pretendemos poder hacerlo por Santa Bárbara, pero tampoco es seguro por cómo está la situación. Lo que haremos mañana (por hoy) desde el Ayuntamiento es colocar allí unas flores, como hacemos cada año. Imagino que también pasarán personas a nivel particular, pero no hay nada programado desde el Consistorio".

Sí se encenderá de forma simbólica una llama en el Monumento al Minero ubicado junto al campus de Barredo. La obra se financió en su día mediante una suscripción popular como homenaje perenne a los catorce de Nicolasa y, por extensión, a todos los mineros del mundo fallecidos en accidente de trabajo. "Lo encendemos cada vez que hay una tragedia minera. Es un poco el tributo que hacemos a los fallecidos y al territorio donde pasa un golpe de esos", expone Álvarez.

El accidente de Nicolasa sobrecogió a Mieres y a las cuencas mineras en su conjunto. "Yo era un adolescente y estaba de vacaciones en un camping con mi familia. Mi padre fue trabajador del pozo y recuerdo la cara de mi padre esa mañana al teléfono cuando le iban diciendo los nombres de los compañeros que habían muerto", relata Álvarez, que añade: "Fue algo que la sociedad mierense tardará en olvidar por muchos años que pasen. En las Cuencas ha habido muchos accidentes mineros, pero creo que ocurrió en una época en la que nadie esperaba ya una tragedia tan gorda".

Las causas del accidente nunca llegaron a aclararse del todo. En su momento hubo tres informes diferentes con tres conclusiones distintas. El informe de la empresa Hunosa apuntaba a un fallo en un electroventilador. Otro, encargado de forma particular por Comisiones Obreras, se inclinaba por la conclusión de que el causante había sido el minador. Y el tercero, de la Dirección General de Minas, reflejaba que la explosión de un cartucho de dinamita podía haber desatado la catástrofe. Ninguno de los tres informes fue concluyente. Tampoco lo fueron las conclusiones de la Comisión parlamentaria que se convocó para tratar el caso.

El siniestro supuso un antes y un después en la minería. Tras el accidente, las medidas de seguridad se endurecieron. Buena prueba fue la implantación de la norma de disparar con todos los trabajadores retirados a la zona de embarque. Aquella tragedia hizo también que se cambiaran otras muchas cosas, sobre todo en lo referente a la ventilación de los pozos.