El oso "Llocu" podría estar en Aller, alertan los ganaderos de la comarca

El oso "Llocu" puede estar en Aller. Es un aviso de la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (AGALL), tras recibir la denuncia de la desaparición de varias reses y el registro de avistamientos en el alto del concejo. Se trata de un plantígrado que, presuntamente, mató cuatro terneros, una vaca, dos venados y un rebeco en el parque natural de Redes. Los ganaderos del espacio protegido lo denunciaron, aunque entidades conservacionistas -como la Fundación Oso Pardo (FOP)- niegan que pudiera ser un ataque de un plantígrado.

Un productor del parque afirma que estuvo cerca del oso y que pudo verlo con sus propios ojos. Según la FOP, se trataba de un plantígrado pequeño que solo se acercó a las reses ya muertas para comer su carroña: "Es inviable que un oso lleve a cabo una matanza así, es físicamente imposible", afirmaron desde la Fundación.

La respuesta de AGALL no se ha hecho esperar: "Que no quieran hacernos pasar por tontos. Un ganadero vio al oso, estuvo muy cerca de él. Y sí es posible que un oso prepare una carnicería de ese calibre", destacaron los portavoces de la entidad ganadera. Es por eso que llaman a la "unión" del sector y a denunciar con rotundidad cada ataque que se produzca: "No vamos a dar tregua. No permitiremos que el oso se convierta en un problema como el lobo".

La Fundación Oso Pardo afirmó que la patrulla de expertos puesta en marcha por el Principado -que incluye profesionales de la Administración, de entidades conservacionistas y de la Universidad de Oviedo- no ha hallado "ni rastro" del oso "Llocu" en Redes. La versión de AGALL es que el plantígrado "ha cruzado hacia Aller, por el puerto de San Isidro, y se encuentra ahora en el concejo". Por el momento, "han desaparecido varias reses, pronto comenzarán los ataques si no hacen algo para evitarlo".

Cuidar de la fauna salvaje sí, dicen los ganaderos, pero con límites. Según AGALL, "lo que no se puede permitir es negar la evidencia, poner un sector en peligro, para defender a capa y espada una determinada especie". En este punto, matizan que los ganaderos "estamos a favor de la recuperación del oso pardo". "Pero no será otro animal salvaje que viva a nuestra costa".