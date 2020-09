Escepticismo en Mieres sobre la posible implantación de Deportes: "Somos cautos"

Esperanza en Gijón, escepticismo en Mieres. Las declaraciones del rector de la Universidad de Oviedo, Santiago Granda, en las que afirmaba que las instalaciones del campus de Barredo "serían las más adecuadas" para implantar el grado de Deportes -por el que también batallan Oviedo y, en mayor medida, Gijón- han generado las primeras reacciones. La alcaldesa de Gijón, Ana González, destacó que "la decisión aun no está tomada". El vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, prefirió la cautela: "Hasta que no sea una realidad, seremos precavidos". Y más: desde el sindicato SOMA-FITAG-UGT afirmaron que estas declaraciones llegan en un momento "preelectoral" y acusan al Rector de pedir espacios en el viejo HUCA para dar clase este curso en lugar de aprovechar el campus de Mieres.

Son años de "batalla" por la disputada titulación de Deportes. En un principio se daba por seguro que Barredo sería la sede para el Deporte. Las instalaciones del complejo de Barredo están prácticamente a estrenar, además de su estratégica ubicación: cerca de la playa y también de la nieve. Pero entró Gijón en juego y empezaron las dudas. Una polémica que se extendió a la sociedad: hubo recogidas de firmas en la ciudad costera y una fuerte campaña de apoyos en redes sociales en Mieres. Pero ni una palabra de la Universidad de Oviedo, que llegó a plantear que las dos ciudades compartieran la titulación.

Nuevo giro de tuerca. El martes, en una visita a Pajares, Granda afirmó que las instalaciones de Mieres "serían las más adecuadas" para implantar el grado de Deportes. Maldito condicional, que no da confianza a los responsables municipales: "Eso que ha dicho el Rector lo ve cualquiera. Pero no podemos dar nada por seguro, ya que también ha dicho que no hay ninguna decisión tomada en firme", destacó Manuel Ángel Álvarez.

El "clavo" al que se agarra Gijón. "Nuestra oferta sigue en pie, exactamente la misma que presentó el anterior equipo de gobierno. Somos una buena opción porque Gijón ha demostrado a lo largo de los años que es una ciudad de acogida, buena prueba de ello son los estudios universitarios que se imparten en la ciudad", señaló la Alcaldesa. La regidora socialista consideró que "siempre se ha sabido que era una decisión de la Universidad y parece que más bien habla de una preferencia del Rector".

En esa misma línea se posicionó el portavoz de Ciudadanos en Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, para quien el anuncio de Santiago García Granda "no deja de ser eso, un anuncio, en ningún caso una decisión final". El concejal de la formación naranja recordó que "Gijón ofrece las condiciones necesarias para ser la sede. Para nosotros es muy importante huir de localismos y pensar en todos los asturianos, por ello consideramos que lo prioritario es que se implante este grado en nuestra región". Desde Foro Asturias en Gijón, lamentaron las declaraciones del Rector porque suponen "la demostración de que Asturias no va a tener" el grado de Deportes. "Gijón es el municipio que por infraestructura, historia, tradición y entorno donde se desarrollarían los estudios permitiría ofertar un grado diferenciado y con recorrido e inserción laboral. Por eso no se decanta por Gijón, porque aquí tendría todo para llevarlo a efecto", valoró el portavoz forista Jesús Martínez Salvador.

¿Y las instalaciones de Mieres? Para el SOMA, están infrautilizadas: "Consideramos inaceptable la solicitud que ha hecho el Rector de espacios en el viejo HUCA, de cara al inicio del curso universitario 2020-2021 -marcado por el covid-19- y la necesidad de espacio para clases presenciales, sin tener en cuenta que en el campus de Mieres dispone de un número importante de aulas y despachos vacíos". "Resulta curioso que, en un momento, podemos decir que preelectoral en la Universidad, vuelva a salir a colación la apuesta del Rector por el grado de Deportes para este campus, y no se ha mencionado durante muchos meses atrás", añadieron desde la central.

Por fin, un punto de encuentro entre Mieres y Gijón: la demora para decidir la sede es ya inaceptable. "Lamentamos que el Rector haya tardado tantos años en tener opinión sobre este asunto, cuya resolución sigue prolongándose en el tiempo", dijo Ana González. Coincidió el vicealcalde mierense: "La decisión tendría que estar ya tomada".