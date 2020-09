"Nuberu" no afloja el paso

Una estación. Una mendiga. Una visitante que espera a su amiga. Y al lado, "Nuberu", acompañados de Gabino Antuña al piano, cantando "Por el Camín de Mieres". Así arrancaba ayer la presentación del documental "Nuberu, 42 años desde El Llaposu a las montañas de Egipto", obra de Marino Franco. Una proyección que cultivó un rotundo éxito, con el aforo completo desde hacía días. Un centenar de personas fueron los privilegiados de ver "desnudarse" al grupo de San Martín del Rey Aurelio en unos testimonios más personales que musicales, intercaladas con la grabación de un concierto en directo. Ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, se quiso perder el estreno, al que fue nada más terminar el acto institucional del Día de Asturias. Tampoco el alcalde de Mieres faltó.

"Me presta mucho que Marino Franco haya tenido la idea de recordar esos 42 años de 'Nuberu' que se cumplieron el 18 de julio, donde presentamos el mismo día de 1978 el primer disco del grupo", explicó Chus Pedro. En el entonces cine La Sindical, Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos presentaban "Asturies: ayer y güei", el primer trabajo de una larga lista de éxitos de una formación que no solo es profeta en su tierra, sino fuera de ella. Pero siempre con la bandera asturiana por seña.

El vocalista del "Nuberu" señala que "es un documental atípico, porque no solo muestra la parte artística del grupo, sino que ahonda en lo más personal: nos lleva a lugares de nuestra infancia, adolescencia y juventud". Desde el bar Concheso, un establecimiento ligado al grupo, a los rincones que de pequeños recorrían tanto Chus Pedro, como Manolo Peñayos y Gabino Antuña. La producción que se proyectó en Mieres puso a flor de piel las emociones de los asistentes, viendo como los componentes de grupo se rompían emocionalmente en las profundas conversaciones que mantenían con Arantxa Nieto, la periodista que entrevista en el documental a "Nuberu".

Para Manolo Peñayos, la otra mitad de la banda, "es un documental emocionante, cuando rebuscas en los recuerdos de personas con nuestra edad siempre aflorar esas sensaciones". El músico entreguín indicó que "la oportunidad que tuvimos fue la de contar un poco nuestra historia desde un punto de vista personal, y cuando hablas de la memoria lo normal es que te emociones". Marino Franco estaba también eufórico. "Es un proyecto que cuenta la vida de 'Nuberu' desde un plano personal, de cómo ellos se formaron, pero también de como fueron creciendo".

En el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres comenzaba el acto con una pequeña teatralización, en la que Carmen Fernández Buenestado interpretaba a una joven que llegaba a Mieres y se encontraba a "Nuberu" tocando en las calles. La esperaba en el andén una mendiga, interpretada por Maite Capín, reconocida actriz asturiana. Canciones que interpretaron en directo y que, por cierto, tuvieron un claro guiño a Mieres y Víctor Manuel. "Víctor es un amigo que tuvo mucho que ver en la formación del grupo, ya que fue el productor de los dos primeros discos", explicó Chus Pedro. Así, sonaron en la voz y la música de Nuberu tanto "Por el camino de Mieres", como "Carmina", aunque esta última con la letra adaptada para la ocasión".

Tras la proyección del documental llegó de nuevo la música, con temas del primer disco de "Nuberu": "Juanín" -un homenaje a Juan Muñiz Zapico- y "A los fugaos". Canciones de su primer disco, con las que la banda quiso cerrar una emotiva jornada.

Fue una jornada que no se quiso perder el presidente del Principado, Adrián Barbón. El lavianés aterrizó en Mieres cuando terminó el acto institucional que tenía en Oviedo. Lo hizo con el documental ya empezado, pero a su llegada le confesó al alcalde de Mieres que "ya había dicho que vendría a ver lo que me diera tiempo porque tenía ganas de estar aquí para ver la proyección". En un discreto segundo plano, Barbón se sentó entre el público para ver los últimos minutos de la cinta y las canciones finales. Tiempo tuvo a cantar a coro con los asistentes el "Asturias, Patria Querida", cómo no, el broche de oro para tan señalada fecha como la de ayer.

Poco más asturiano para celebrar el día de la región que escuchar en directo a "Nuberu" y conocer la historia personal de los componentes de una de las bandas más significativas de la música asturiana. Eso sí, que nadie se piense que esto queda aquí. "Mientras haya cosas que aportar, ahí estaremos", afirmaban Manolo Peñayos y Chus Pedro. Los 50 de Nuberu están más cerca.