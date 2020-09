El Ecomuseo de Samuño se suma mañana a un día europeo de celebración de la cultura industrial

El Ayuntamiento de Langreo, a través del Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, participará mañana, 13 de septiembre, en la celebración del WorkitOut Day of Industrial Culture, un acto que tendrá lugar simultáneamente en toda Europa organizado por la European Route of Industrial Heritage (ERIH), la mayor red de información turística sobre el patrimonio industrial del continente. Langreo no solo estará presente en la cita, sino que también forma parte de la selección de emplazamientos escogidos para realizar conexiones en directo mediante streaming (www.erih.net) y llevar a cabo una coreografía simultánea que la ERIH retransmitirá en sus redes sociales desde las 14.00 hasta las 15.30 horas.

La Banda Gaites Conceyu de Llangréu y el grupo de baile L'Enguedeyu realizarán las aportaciones musicales y coreográficas de Langreo a la fiesta europea. La ciudad con mayor número de likes en Facebook a sus participantes conseguirá un premio.

Aunque una veintena de localidades españolas forma parte de ERIH solo cinco han sido elegidas para el streaming. El concejo de Langreo es el único representante asturiano en la cita. Podrán seguir el día en directo representantes de asociaciones del sector turístico y empresarial del concejo, aunque el aforo en el pozo San Luis, sede del Ecomuseo, estará estrictamente limitado por razones de la lucha contra el covid.