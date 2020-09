El alcalde de Caso culpa a Cadasa del retraso en el uso recreativo del pantano de Tanes

El alcalde de Caso. Miguel Fernández, culpó ayer al Consorcio de Abastecimiento de Agua de Asturias (Cadasa) de los retrasos en la navegabilidad del pantano de Tanes, por incumplir la "promesa" existente para que esta entidad, dependiente del Principado, se hiciera cargo de la construcción del embarcadero. El regidor, por contra, sí alabó la voluntad de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, para colaborar con el Consistorio en la búsqueda de soluciones impulsar el uso recreativo del embalse.

Las alarmas saltaron hace unos días, después de que el Consejero, Alejandro Calvo, esgrimiera que el papel del Principado en la navegabilidad había terminado y que ahora todo dependía del Ayuntamiento de Caso. Miguel Fernández, que ayer se reunió con los responsables de Medio Rural, responsabilizó directamente a Cadasa. "En la reunión se han aclarado muchas cosas. Les he podido pasar alguna información que quizá ellos no tenían. Hubo una promesa de Cadasa, pero como no fuimos al notario, se ha evaporado. Prometieron que iban a hacer un embarcadero, que se iban a comprar a la Federación nueve piraguas y que se les iba a hacer un local para que las guardaran. Ahora, al parecer no hay nada que nada, y no van a hacer nada porque no lo tienen recogido en el capítulo de inversiones".

En ese compromiso, "también hablaban de compensaciones de hacer depósitos de agua con análisis permanentes en los 22 pueblos de Caso. Lo que veo ahora es que todo eso voló. La gente tiene que vestirse por los pies y a mí la falta de palabra me molesta muchísimo. Le pediría al presidente de la Federación (de Piragüismo) que si es mentira lo que yo digo que salga a rebatirlo. Incluso se estuvieron viendo terrenos en Tanes para ubicar la instalación".

El alcalde casín también instó a Cadasa a explicar "con qué intención están actuando así". "Lo que está claro es que había un compromiso y lo han incumplido".

Miguel Fernández contrapuso la actitud de Cadasa con la postura adoptada por el Principado: "De la mano de la Consejería de Medio Rural vamos a seguir tirando hacia adelante y por muchas zancadillas que nos quiera poner Cadasa vamos a llevar el proyecto a su sitio. Les guste o no. Fue la Consejería a nuestro lado para decirnos que están ahí para ayudar en lo que puedan. Y con la Consejería de Alejandro (Calvo) sé que no tengo que ir al notario". Sobre los plazos, el regidor aseguró que "queremos agilizarlo lo máximos posible, pero la última palabra es de la Confederación Hidrográfica. Debemos ir los tres de la mano".