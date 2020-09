Lena se movilizará por un nuevo centro de salud ante el "crítico" estado del actual

En pie de guerra en Lena por el centro de salud. La Corporación municipal, sin fisuras, y la plataforma vecinal por el proyecto amenazan con movilizaciones si no hay un paso al frente para la construcción de un nuevo inmueble sanitario. El edificio actual está en un estado tan "crítico" que algunos servicios ya se están derivando a otras instalaciones: es el caso de la matrona y la sala de fisioterapia.

"Quiero dejar claro que a estas alturas, con el tema del centro de salud, el Gobierno del Principado se está burlando de todos los lenenses", aseguró la alcaldesa, Gema Álvarez, en un encuentro mantenido ayer con el portavoz de la plataforma vecinal, José Fernando Sánchez. El proyecto lleva veinticinco años encabezando las reivindicaciones municipales: "Ahora contamos con el apoyo de toda la corporación", afirmó la Alcaldesa, en clara referencia a los roces mantenidos con el PSOE. Una afirmación que ayer matizó el secretario general del PSOE en Lena, Santos Morán: "Nosotros siempre estamos de acuerdo con las reivindicaciones y llegaremos hasta donde haya que llegar. Pero ha sido el gobierno local (IU) el que no ha cedido hasta hace un año los terrenos para la construcción".

Una aclaración que no mengua el "cabreo" de los vecinos. "Está claro que el centro de salud de la Pola no es una prioridad, tal y como había expresado el anterior Consejero de Sanidad. Sentimos que nos están tomando el pelo", afirmó Sánchez. "Este centro de salud no reúne las condiciones mínimas para dar servicio a los vecinos", añadió.

Sánchez está en uno de los colectivos más afectados por la falta de renovación del centro de salud. Él, con problemas de movilidad, sufre las barreras arquitectónicas del inmueble. Solo "mejoradas con parches", como la instalación de un ascensor de pequeñas proporciones. Es la Alcaldesa la que ya está dispuesta a sacar todas las armas: "Tenemos una reunión solicitada, la plataforma vecinal ha enviado un escrito. Si no hay respuesta a nuestra reivindicación, convocaremos movilizaciones".

No es momento para titubeos. La dirigente local destacó que "con la crisis sanitaria encima, lo que pedimos es aún más justo hoy que hace unos meses". "No pedimos inversiones para una carretera, pedimos financiación para el centro de salud", añadió Gema Álvarez. A causa de la pandemia, algunos servicios han tenido que ser deslocalizados: "Hemos puesto un local de la Casa de Encuentros para la matrona y otro en la Casa de Cultura para la sala de fisioterapia. Una vez más, hemos resuelto un problema que no estaba entre nuestras competencias".

El centro de salud de Pola de Lena es una reivindicación ya gastada de tanto hacerla. La primera vez que se planteó su necesidad, de forma oficial, fue hace veinticinco años. Hubo problemas entre Ayuntamiento y Principado por la cesión de los terrenos, ya que no llegaban a un acuerdo para su ubicación ideal. Finalmente, decidieron que sería en una parcela anexa al parque de La Ería que, según Gema Álvarez, "está libre de cargas y ya lista para la construcción del centro de salud".

La redacción del proyecto estaba incluida en los Presupuestos regionales de este año. "En la última reunión mantenida con el actual Consejero, Pablo Fernández, se nos dijo que ese trámite se llevaría a cabo durante este año. El covid-19 no puede ser excusa para no abordarlo, ya que ahora mismo la salud es la prioridad de todos", señaló la Alcaldesa. Y si es así, como dicen las declaraciones, "que también lo sea con los hechos". Destacó que otros proyectos, como la ampliación del hospital de Cabueñes en Gijón, siguen adelante.