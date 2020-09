El PSOE acusa al gobierno de Lena de ceder tarde los terrenos del centro de salud

La construcción de un nuevo centro de salud en Pola de Lena es una antigua reivindicación que lleva más de dos décadas generando polémica. Y parece que no termina. Después de que la alcaldesa, Gema Álvarez (IU), asegurara el viernes que siente que el Principado "se está burlando" de los lenenses, ante la demora en la redacción del proyecto, la respuesta del PSOE de Lena no se ha hecho esperar. "Que nadie se olvide de que ha sido el gobierno de IU el que no ha cedido los terrenos hasta hace poco más de un año", sentenció el secretario general de los socialistas en el concejo, Santos Morán.

El cruce de acusaciones llega después de que la dirigente local, en presencia de la plataforma vecinal de apoyo al proyecto, anunciara la convocatoria de movilizaciones si no hay un anuncio inmediato de la elaboración del proyecto. "El actual inmueble está en un estado crítico", señaló.

En este punto, el PSOE sí está de acuerdo. Por eso, afirmó Morán, "llegaremos hasta donde haya que llegar con las reivindicaciones". Pero no quiere que se pierda de vista que la actuación del gobierno local "no ha sido diligente". En cuanto a los planes del Principado para el centro de salud, "sabemos que está previsto que en los próximos días se realicen unas labores para el estudio topográfico. Es algo de lo que nosotros tuvimos conocimiento y que también sabe la Alcaldesa". Y reitera que es ella, como máxima dirigente local, "la que tiene el deber de reivindicar ante la Consejería de Sanidad y de hacer llegar las peticiones de los vecinos".