Perico sube al Angliru con plato grande

Miles de montañas hay en el mundo y cientos de ellas se suben en las pruebas ciclistas profesionales. Pero pocas que dejen un recuerdo como el Angliru. Y prueba de ello es que su memoria llega en actividades que poco tienen que ver como la cocina. Perico Delgado, campeón del Tour de Francia, llevó ayer el alto riosano a "Masterchef". Y lo subió con nota. Nombró el plato con el que se jugaba la eliminación como Arroz al Angliru. Y se coronó. El foie y el parmesano fueron sus gregarios. Le ayudaron a seguir una semana más en el concurso de cocina.

Perico Delgado participa este año en la quinta edición de "Masterchef Celebrity". A priori parecía uno de los aspirantes más flojos. Pero sin partir como favorito, su arroz conquistó no solo al exigente jurado formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz, sino también del chef andaluz tres estrellas Michelin Dani García.

Antes de pasar a cocinar, los aspirantes que habían caído a su eliminación debían acertar una serie de ingredientes gourmet. Perico eligió el parmesano y el foie. Tras acabar este fase, los jueces les dieron 60 minutos para cocinar con los ingredientes acertados.

Ya en los fogones, el segoviano se decidía por un arroz. Le fueron a visitar mientras cocinaba Pepe Rodríguez y Dani García: "Para mí es el que más fácil lo tiene, porque tiene dos ingredientes con poder que pegan perfectamente", decía el andaluz. El excorredor no lo tenía tan claro.

Llegaba la cata. Delgado se presentaba ante el jurado y explicaba el nombre de su plato: "Le iba a poner 'Por poco me quedo en el Masterchef', pero cuando lo he visto, me ha recordado un cartel de una montaña muy conocida que es el Angliru y decidí llamarlo Arroz al Angliru". Unos planos de la granulada montaña elaborada por Perico y nueva explicación.

"Es un arroz con parmesano, foie y un poquito de manzana caramelizada. Lo he probado y he estado a punto de no traerlo... para comérmelo todo de lo rico que está", decía el exciclista, desatando las risas del jurado y los gritos del humorista Florentino Fernández: "¡Así se venden las cosas!".

Momento tenso. Valoraciones. "Hay un arroz que tiene el saladito del queso, el dulzor de la manzana, el foie por ahí en medio y lo más importante, es un planto que si voy a tu casa y me lo pones ahí con una botellita de vino me lo como tan a gusto y te digo: 'Perico, está muy rico'", le espetaba el juez más crítico, Jordi Cruz.

Aplausos de sus compañeros y nueva valoración, la de Pepe Rodríguez: "Tenías dos ingredientes maravillosos como son el parmesano y el foie, y que encajan perfectamente entre ellos. Lo has dejado casi perfecto". Samantha Vallejo abrió la boca, pero no para hablar, sino para devorar lo que quedó del Angliru en la cata.

"Estoy súper orgulloso del plato que he hecho. Tengo el corazón como si estuviera subiendo un puerto de montaña", finalizaba sonriente el excorredor segoviano después del examen. Perico subió al Angliru con plato grande.