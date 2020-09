El PSOE acusa al gobierno de Mieres de ahorrar a costa del empleo

El PSOE de Mieres afeó ayer al gobierno local de IU que en nueve años sólo haya presentado dos presupuestos, "ambos con retraso y sujetos a modificaciones continuas ya desde su inicio".

Los socialistas sostienen que a los gestores municipales "la planificación y la gestión no les preocupa". Recuerdan que en marzo aún no se había presentado el proyecto de presupuestos para este año, "y no por la paralización del confinamiento que no había comenzado, sino porque el trabajo no estaba hecho, ni siquiera habían realizado las inversiones que aparecían recogidas en las cuentas de 2019, ni la oferta de empleo de 2018, ni de 2019, no tenían el plan económico financiero"

"IU juega siempre con los números, contando solo una parte. No hay ahorro, lo que hay es una pérdida constante de empleo y de servicios. Hay puestos de trabajo que no se ocupan, además de otros que se crearon con más de 300.000 euros al año y no se cubrieron".