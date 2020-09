Defectos no previstos en la solera retrasan la obra del colegio de Cabañaquinta

Las obras de reparación de la techumbres del colegio público de Cabañaquinta no estarán culminadas para el próximo martes, fecha en la que arranca el curso en los ciclos de infantil y primaria. La actuación fue adjudicada el pasado 16 de julio y los plazos de ejecución establecía un periodo de dos meses para el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, según pudo saber ayer este diario, la empresa detectó problemas en la solera de la estructura que no se contemplaban en el proyecto inicial, lo que obligó a introducir modificaciones en la planificación inicialmente establecida. Por este motivo las obras no estarán entregadas en plazo. Con todo, las fuentes consultadas por este diario explicaron que, en principio, el problema no afectará al inicio del curso.

El PP canalizó ayer el malestar existente en parte de la comunidad educativa del equipamiento educativo de Cabañaquinta. El portavoz municipal de los populares, Juan Sutil, se mostró contrariado con el retraso de las obras y la incidencia que ello pueda tener en una inicio de curso ya de por sí muy complicado: "No se puede estar poniendo siempre excusas. Hemos tenido un verano entero para abordar las actuaciones necesarias y gestionar todos los problemas".

Juan Sutil entiende el malestar de algunos padres: "Es una prueba más de la dejadez del Principado por el concejo de Aller. Siguen sin abrir los consultorios periféricos cerrados, sin empezar la obra de reparación del argayo de Moreda, sin dar soluciones al tramo que sube a Fuentes de Invierno...".