Dos detenidos en Mieres por intentar distribuir billetes falsos de 50 y 20 euros

La Policía Nacional ha detenido en Mieres a dos personas acusadas de intentar introducir en el concejo billetes falsos de 20 y 50 euros. El dinero simulado fue enviado a través del servicio postal desde fuera de la región a una empresa del municipio. La investigación ha permitido averiguar que el paquete iba dirigido a un empleado del citado negocio, pero la inesperada intervención del dueño malogró la maniobra delictiva. Han sido detenidos tanto el citado trabajador como la persona que presuntamente se encargó de organizarlo todo. Éste segundo implicado tiene varios antecedentes penales ligados en su mayoría al tráfico de drogas.

La actuación policial desarrollada días atrás en Mieres permite intuir cómo funcionan las bandas organizadas que se encargan de distribuir dinero falso. El plan de los delincuentes, con todo, se truncó en su destino por un golpe de suerte. Al citado taller llegó un paquete del tamaño del una caja de zapatos. La intención del empleado era encargarse de la recepción del envío antes de que llegará a manos del jefe. Y no debería haber surgido ningún problema ya que así es el procedimiento habitual. Sin embargo, ese día la caja acabó pasando directamente a manos del responsable de la empresa. Extrañado por las características del envío, lo abrió, quedando pasmado al comprobar su contenido.

En el interior del paquete encontró una gran cantidad de billetes de 20 y 50 euros. Desconcertado y nervioso, no recayó en que se trataba de dinero falsificado, pero percibió que algo no cuadraba. Su reacción fue llamar a la Comisaría de Policía Nacional para informar de lo sucedido. A partir de ese momento, los agentes encargados del caso no tardaron en descifrar lo que había pasado.

El primero en ser detenido fue uno de los empleados de la empresa, cuya plantilla es bastante reducida. A continuación, la investigación llegó hasta el que presuntamente es el principal responsable de la fraudulenta operación. Esta persona tienen vinculación previa con el tráfico de drogas.

La Policía Nacional ya advirtió a nivel estatal antes del verano del aumento de la distribución de dinero falso. Al parecer, existen bandas organizadas que se encargaron de distribuir los billetes simulados por todo el país. En cada punto, ramificaciones de la banda se encargan de distribuir el dinero, intentando hacerlo pasar por moneda de curso legal. En el caso de Mieres, la Policía Nacional está siguiendo la pista de los billetes interceptados, aunque no ha trascendido el lugar de origen del envío. Es posible, incluso, que se hayan imprimido fuera del país.

Es frecuente que en operaciones de este tipo la Policía Nacional colabore con frecuencia con Europol. De hecho, el mes pasado agentes de la Policía Nacional detuvieron en Madrid y Vigo a los siete integrantes de una organización que, presuntamente, se dedicaba a la distribución de billetes falsos de 20 y 50 euros por todo el territorio nacional, aunque mostraban una especial incidencia en la ciudad de Madrid. La operación permitió desmantelar una red de distribución que habría introducido más de 30.000 euros falsos. Tras diversas gestiones, se pudo comprobar que los billetes provenían de Italia, concretamente de la ciudad de Nápoles.