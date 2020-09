Mallada exige al Principado que licite ya el nuevo centro de salud de Pola de Lena

La portavoz del Grupo parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias, María Teresa Mallada, participó ayer en una concentración en defensa del nuevo centro de salud de Pola de Lena, junto a miembros de la plataforma vecinal a favor de un equipamiento que lleva sufriendo retrasos por parte del Gobierno regional desde hace más de 15 años. La responsable del PP reclamó que el Gobierno regional saque a concurso el equipamiento sanitario este mismo año.

Los populares defendieron que el de Lena es un equipamiento "prioritario e irrenunciable" que "los vecinos llevan 15 años esperando" ante la "falta de accesibilidad y de espacio" del centro de salud actual. Mallada exigió al Gobierno regional que licite este año el proyecto; después de que el Ejecutivo autonómico haya anunciado que no ejecutará la partida de 104.269 euros consignada en los Presupuestos regionales de este año. "La crisis sanitaria no puede servir de excusa para dejar otra vez tirados a los vecinos de Lena con este centro de salud. Los vecinos de Pola de Lena no pueden seguir esperando más", indicó Mallada.

La responsable de PP anunció que su grupo interpelará sobre esta cuestión al consejero de Salud, Pablo Fernández, en la próxima Comisión de Salud de la Junta General del Principado. A la concentración de esta tarde, frente a la parcela destinada al nuevo centro de salud de Pola de Lena, también han asistido las diputadas populares Beatriz Polledo y Gloria García; así como el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pola de Lena, Fernando Secades, y miembros de la Junta Local del PP en la zona.