El concurso de talento universitario arranca hoy en el campus de Mieres

El campus de Mieres acogerá finalmente la celebración de la cuarta edición del Concurso Universitario de Talento y Emprendimiento "Champ-U" de la Universidad de Oviedo que arrancará hoy y se alargará hasta el domingo. Un certamen que, además, ha conseguido cubrir las 48 plazas que ofertaba, teniendo incluso lista de espera, ya que en esta ocasión se apuntaron más de un centenar de alumnos univesitarios.

La instalaciones de Barredo no eran, inicialmente, las que se habían planteado para esta cuarta edición. De hecho, se anunció que el certamen iba a trasladarse a la residencia universitaria "El Brañillín", ubicada en la estación de esquí de Valgrande-Pajares, reabierta hace unas semanas. Sin embargo, este espacio hacía imposible cumplir con el protocolo anticovid de la Universidad de Oviedo respecto a las habitaciones, algo que sí ocurre en Mieres.

El programa, como destacan desde la Universidad de Oviedo, ha sido diseñado para que los estudiantes "vivan aprendizajes experienciales que les permitan identificar y desarrollar sus talentos y evolucionar sus ideas emprendedoras, a través de un programa intensivo de 48 horas". De este modo, y a través de una experiencia innovadora y creativa, "se potenciarán las capacidades de emprendedores, capaces de crear y proponer proyectos potencialmente viables". Pero no es sólo la experiencia intensiva, dado que es un concurso, también tiene sus premios. En este sentido, todos los participantes optan a un premio individual valorado en 9.000 euros. Se trata de un viaje hasta la ciudad estadounidense de Boston para participar en el programa experiencial de "RICHI Enterpreneurs" que tendrá lugar en enero del año que viene. Además, el galardonado visitará el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Coworking and Office Space for Innovators (CIC) o la farmacéutica Novartis, entre otras citas programadas.

También habrá premios colectivos, en este caso uno para doce personas, para viajar a las cunas europeas del emprendimiento que está valorado en 10.000 euros. Asimismo, habrá otro galardón colectivo que será participar en el programa Alto Rendimiento Emprendedor Clinc Joven Emprend@ 2021, así como en el programa de emprendimiento Explorer 2021.