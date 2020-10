El PP califica de "tomadura de pelo" los retrasos en la obra del argayo de Moreda

El diputado del PP y portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, denunció ayer que "el argayo en la carretera AS-112 a la altura de Moreda es ya un símbolo de la mala gestión del Gobierno de Adrián Barbón". Subrayó que la obra fue calificada como "urgente" por el propio Ejecutivo del Principado y criticó que tras varios retrasos siga sin comenzar.

"Hace casi dos años que los vecinos de Aller, los usuarios de la carretera y los visitantes de Fuentes de Invierno llevan haciendo uso de una infraestructura en situación precaria y que supone una evidente peligrosidad", censuró Queipo, que recuerda que "esta obra acumula tantos retrasos como anuncios en prensa ha hecho el PSOE". "Es una tomadura de pelo", añade.

"El Gobierno autonómico, por boca de Cofiño, aseguraba hace casi un año que las obras comenzarían en el mes de febrero y, toda vez que no podía ocultar por más tiempo que la obra sufría un retraso considerable, el consejero se puso el mes de julio como nueva fecha para el comienzo de las obras", recordó Queipo.

"Con el cambio de titularidad del área de Infraestructuras, desde el Partido Popular advertimos en varias ocasiones al nuevo consejero que no se podían permitir más retrasos en esta carretera cortada desde enero del 2019; pero, ha vuelto a ocurrir", denunció el diputado del PP. El Principado todavía acaba de adjudicar los trabajos, por lo que "esto difumina las esperanzas de que la obra esté lista antes de la temporada de invierno", lamentó Queipo.

Mientras, el portavoz del PP en Aller, Juan Sutil, aseguró que los vecinos están "hartos de promesas incumplidas" y "yo ya no sé qué decirles cuando me preguntan por esta obra, esto no ocurre en ningún lugar de Asturias".