Anticorrupción recurre el archivo de la causa por el geriátrico del Montepío

El pasado 3 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), archivaba la causa contra la Corporación del Ayuntamiento de Aller entre 2008 y 2010, en la que se encontraba la parlamentaria del PP y expresidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, por la cesión de los terrenos para la construcción de la residencia que el Montepío tiene en Felechosa (el caso "Hulla"). Una decisión que no ha sido aceptada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido recurrir el sobreseimiento de esta pieza del caso "Hulla". En su escrito, el Ministerio carga contra el auto del que fuera presidente del TSJA e instructor de la causa, Ignacio Vidau, del que cuestiona su fallo en este caso.

El escrito de alegación se dirige a la Sala Civil y Penal del Tribunal. El documento, de medio centenar de folios, censura la actuación del TSJA. Anticorrupción indica que "ha hecho tabla rasa para todos los intervinientes, sin distinguir sus respectivas actuaciones y responsabilidades. -sin analizar los hechos y- sin razonar por qué los actos del Alcalde, los concejales o la Junta de Gobierno no son constitutivos de delito". Además, la Fiscalía también entiende que el magistrado instructor del caso silenció "el cúmulo de despropósitos administrativos", que entiende que se cometieron durante el proceso de cesión de los terrenos. En esa línea, Anticorrupción enmienda a Vidau que se acoja "a los criterios de oportunidad política y social en los que se apoyaron los concejales, para aprobar los diferentes actos". Para la Fiscalía "no se empleó argumento jurídico para ello".

En el escrito de apelación, el Ministerio Fiscal asegura que "no es conforme a derecho que el instructor ofrezca idéntica respuesta a cada investigado de forma genérica, ya que parece que no es posible apreciar indicios de delito en miembros concretos aislados". Concluye pidiendo que si el juez aprecia que no existen indicios de delito cometidos por la persona aforada, en referencia a María Teresa Mallada, "se devuelvan las actuaciones al órgano competente, sin archivarlo para todos los investigados".

El pasado 3 de septiembre se conocía el auto firmado por Vidau en el que sobreseía la causa. En el documento, el juez señalaba que en este caso "no se puede concluir, ni siquiera de forma indiciaria, que estemos ante acuerdos o resoluciones prevaricadoras, pues tanto el acuerdo de compra de la finca como el posterior acuerdo de su cesión gratuita al Montepío de la Minería, aun cuando fueron informadas desfavorablemente por la Interventora y la Secretaria Municipales, fueron tomados respondiendo a interpretaciones jurídicas discutibles, pero defendibles". El magistrado indicaba que el reparo de las funcionarias se fundamentaba en considerar que el Montepío de la Minería no era una entidad privada de interés público sin ánimo de lucro. Las funcionarias consideraban necesaria una declaración expresa de tal condición, "lo que es contradictorio con la doctrina sentada" por el Supremo.