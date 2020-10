Solidaridad contra el coronavirus: el Banco de Alimentos reparte 618 toneladas entre 25.000 asturianos

El Banco de Alimentos iniciará mañana el segundo reparto del programa 2020 de ayuda a las personas más desfavorecidas: un total de 618 toneladas de alimentos, 200 más que en la anterior entrega, para 25.000 beneficiarios de la región. Una iniciativa que llega en un momento duro: la demanda no ha dejado de crecer desde el inicio de la crisis sanitaria.

El presidente del Banco de Alimentos en Asturias, Bernardo Sopeña, ha afirmado que, en esta edición, no podrán convocar la "gran recogida de alimentos". Al menos no como se ha hecho en años anteriores: "La convocatoria tradicional no es viable, moviliza a muchas personas, pero estamos preparando un programa virtual para recibir la ayuda de los asturianos".

El reparto de alimentos que comenzará mañana es la segunda fase del programa para los más desfavorecidos. Los recursos procedentes de un programa cofinanciado por el Fondo de Ayuda Europea para los más Desfavorecidos (FEAD) –en un 85%- y por la Administración general del Estado.

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, visitó ayer las instalaciones de Morcín: "Programas como este son una muestra más de la solidaridad y de la necesidad de estas organizaciones", afirmó Delia Losa, durante el recorrido por las instalaciones.

Los alimentos que se distribuirán desde mañana son aceite de oliva, alubias cocidas, arroz y atún en conserva. Además de conserva de carne magra, batidos de chocolate, sardinas en conserva, fruta en almíbar, galletas, leche, tomate en conserva y pasta.

También tarritos infantiles de pollo y de frutas. "Cada persona recibe una media de 25 kilos, una familia de cuatro miembros recibe cien kilos", explicó José María Lana, presidente de Cruz Roja de Asturias.

Esta nueva fase del programa se ha anunciado este mediodía, en una visita de Sopeña y Delia Losa a las instalaciones del Banco de Alimentos en Morcín.

También ha acudido el presidente de Cruz Roja de Asturias, José María Lana. Ha señalado que cada beneficiario recibirá 25 kilos de comida, por lo que cada familia de cuatro miembros recibe cien kilos de alimentos de primera necesidad.