La Semana Blanca en las estaciones de esquí está en el aire por la pandemia

La Semana Blanca está en el aire. La pandemia de covid-19 está haciendo estragos en todos los sectores y el mundo del esquí no iba a ser menos. La directora general de Deportes, Beatriz Álvarez Mesa, reconocía ayer en Mieres que el programa escolar para el fomento de la práctica del esquí aún no se ha preparado, ya que según apuntó "ahora mismo trabajamos en otras cosas, tenemos que gestionar día a día la pandemia, en mi caso en el deporte, y la Semana Blanca todavía queda muy lejano, ya que no podemos hacer planes ni a corto, ni a medio ni a largo plazo".

Un programa, el de la Semana Blanca, que pese a vincularse al ámbito deportivo por realizarse en las estaciones de esquí y estar ligado a las actividades invernales, no deja de ser un programa escolar. Y actualmente, con todas las medidas y restricciones que se están llevando a cabo en los centros educativos para garantizar la seguridad de la comunidad docente y del alumnado, parece difícil que una iniciativa como la Semana Blanca pueda tener cabida. Eso sí, todo dependerá de la evolución de la pandemia.

Respecto al desarrollo de la temporada invernal, Álvarez Mesa indicó que "todavía no hemos fijado una fecha de inicio de campaña, que la anunciaremos próximamente, pero en lo que estamos trabajando ahora es en preparar las estaciones y los protocolos covid, en los que también está trabajando Atudem para todas las estaciones de España". "Una vez tengamos las recomendaciones de la asociación española, las adaptaremos a las casuísticas de nuestras instalaciones, porque lo primero que tenemos que tener claro es que lo más importante es la seguridad", agregó.

En lo referente al plan de inversiones de Pajares, Álvarez Mesa señaló que "ahora mismo hablar de dinero me parece hasta frívolo, cuando nuestra preocupación es la de sacar adelante y reactivar el deporte, las competiciones, de como les está afectando esto a las federaciones y a los clubes. Y no hemos dado más pasos respecto a Pajares".