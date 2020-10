Tuilla llora al ganadero que murió tras volcar su tractor: "Se hacía querer"

Hace solo una semana que José Luis Fernández "Rina" posó feliz para la cámara de un móvil. Rodeado de unos cuantos amigos, con la mascarilla y unos ojos sonrientes, celebraba su cincuenta cumpleaños. Nadie imaginó que sería su última foto.

El ganadero José Luis Fernández falleció en la noche del pasado martes, tras sufrir un accidente en Tuilla cuando conducía su tractor. Había estado con ese mismo grupo de amigos viendo el partido del Barcelona. Dijo que se le hacía tarde y salió de la localidad langreana en dirección a La Rina (San Martín del Rey Aurelio), la aldea en la que vivía y a la que debía su apodo. "Queremos quedarnos para siempre con el recuerdo de los últimos minutos que pasamos con él. Estaba feliz, como siempre. Porque era un hombre bromista y era pura bondad, se hacía querer", afirmó ayer Luis Alberto Arbesú, expresidente del Tuilla y uno de sus amigos más cercanos.

Le cuesta dejar de hablar de su amigo en presente. La emoción le quita palabras a veces: "Nos cuesta creer que no lo vamos a volver a ver por aquí. Lo quería mucho la gente, era una persona que no tenía problemas con nadie", señala Arbesú. Conocía a Rina desde hacía más de una década. "Fue entonces cuando hizo pandilla aquí, en Tuilla. Tenía un círculo de amistades grande, tanto aquí como en El Entrego". Reunirse con los amigos, tomar algo y charlar, le gustaba mucho. Casi tanto como el monte y su trabajo de ganadero.

"Él había trabajado en el Ayuntamiento de Siero, en el servicio de limpiezas, pero tenía un problema de salud. Luego se dedicó a la ganadería, con sus padres, en La Rina", explicó Arbesú. Acababan de reconocerle la jubilación con el 55 por ciento, pero no llegó a cobrar ni el primer mes: "Era tenaz y trabajador. Rina era especial, no se merecía esta mala suerte".

Afirman los testigos que el accidente fue "un infortunio total". José Luis Fernández había llegado a Tuilla en tractor para ver el fútbol. Se le hizo de noche: "Él siempre decía que si bajaba en el tractor, subía con el tractor". "Tuvo la mala suerte de que empezó a llover y seguramente se veía mal, la carretera está muy poco iluminada, probablemente no viera la cuneta y por eso volcó", afirma José Alberto Arbesú.

La noticia del accidente no tardó en llegar a Tuilla. Un poco después de las once, sus amigos se enteraron de lo que había pasado. No quisieron dejarlo solo: "Subimos a donde estaba para despedirlo. Llevamos dos días llorándolo sin parar". También le compraron un ramo de recuerdo y no pudieron aceptar todas las donaciones: "Estábamos desbordados". Unas flores para decirle lo que tanto les duele dentro: "Que queríamos que siguiera aquí con nosotros, Rina no tenía que marchar tan pronto".