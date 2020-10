La inversión más grande que ha llegado al concejo de Lena en los últimos 20 años

Para la regidora de Lena, la consecución de estos fondos “llega después de muchos años de reivindicación y reuniones, un trabajo en el que han trabajado un montón de personas”. Álvarez remarcó la labor de los clubes, los empresarios, la Cámara de Comercio o el Principado, además del propio Ayuntamiento, quienes han navegado en la misma dirección. Porque Pajares “es un motor de empleo para la zona, ya quedó demostrado este verano con las actividades que se organizaron, está una zona estratégica de Asturias que se puede explotar durante todo el año”.

Pajares es un motor de empleo para la zona, ya se demostró durante este verano” Gema Álvarez - Alcaldesa de Lena

Álvarez también remarcó que la inversión comenzará el año que viene, al menos así se espera, “porque queremos que se transforme en una realidad, no tengo dudas de que será así”. En cuanto a las obras prioritarias, la alcaldesa aseguró que “se deberá actuar en el telesilla, creo que es lo más inminente, porque la actual se encuentra en un estado deplorable”. Así lo remarcaban también desde el Principado, destacando que se iba a seguir el plan director elaborado donde “se proyecta la construcción de un medio mecánico principal, además del desplazamiento y modernización de los existentes”. Asimismo, daban cuenta de que en el proyecto figuraban también “una serie de actuaciones en los remontes e instalaciones que implican, además, un cambio hacia la eficiencia energética”.

Gema Álvarez admitió que se había sentido “sorprendida” cuando la consejera de Cultura, Berta Piñán, le comunicó que habían obtenido diez millones de fondos mineros. “Sabía que pretendían recuperar alguna partida del plan minero, pero en ningún caso que fuera esta cantidad, algo que nos congratula enormemente”, destacó. Ahora queda por ver cuánto se logra de los fondos de transición justa, también conocidos como fondos verdes, un proceso que se encuentra actualmente en fase de valoración de los convenios.

La plataforma que reúne a los clubes de esquí de Valgrande-Pajares lleva diez años denunciando las carencias del complejo invernal. Por eso, la llegada de diez millones de euros de fondos mineros “es un primer paso, pero hay que rematarlo”, aseguraba ayer Íñigo Cabal, en representación de la plataforma, quien daba cuenta de la “altura de miras” de todas las entidades que han colaborado para que la reconstrucción de la estación de esquí sea una realidad.

“Con esta inversión, la estación de Pajares volverá a ser lo que fue en el pasado” Íñigo Cabal - Plataforma Clubes de Esquí

Con estas inversiones “Pajares va a volver a ser lo que fue en el pasado, supondrá un elemento importante de la comarca”, destacó Cabal. No entró el representante de los clubes en las obras prioritarias, ya que “la dirección general de Deportes lo tiene clarísimo, hay un plan director donde se encuentran todas las actuaciones”. Eso sí, manifestó su esperanza de que las obras se hagan a corto plazo, es decir, desde el próximo año. “Confiamos en que sea así y puedan comenzar los trabajos”, remarcó. Una esperanza que también manifestó el presidente de Asturcentral, Luis Núñez, dando cuenta de la necesidad de agilizar las obras, sobre todo por la situación que viven en el sector, debido a la crisis sanitaria del coronavirus. “Ojalá las inversiones se hagan a corto plazo, y sobre todo que se empleen en el remonte principal, así como en otro tipo de actuaciones”, destacó.

"Ojalá las inversiones se hagan a corto plazo y sobre todo en el remonte” Luis Núñez - Presidente de Asturcentral

Frente a la alegría por la consecución de nuevas inversiones, Núñez dio cuenta del panorama asolador que tienen en el sector con la mirada puesta en el inicio de la temporada de esquí, fijada para el 27 de noviembre. “Estamos sufriendo una avalancha de cancelaciones, y si sigue así, el 90 por ciento de los negocios acabará cerrando”, destacó. El máximo responsable de Asturcentral explica que, a pesar de ser una persona optimista, “me está constando mucho, esperamos que la situación sanitaria mejore con el inicio de la temporada porque si no, no vamos a tener a los usuarios que vienen de Galicia, Portugal y la meseta, pero también a los de Gijón, Oviedo y Avilés”. Y es que corren el riesgo de que, cuando la estación de Valgrande-Pajares luzca como nueva, no haya casi servicios complementarios de hostelería y hotelería en la zona porque el coronavirus se los ha llevado por delante.

Valgrande-Pajares, es una estación pionera en España, ya que fue una de las tres primeras instalaciones de este tipo que se crearon en el país y la primera de la Cordillera Cantábrica. Desde entonces, ha sido motor económico para el valle de Lena y toda la comarca del Caudal, generando empleo directo e indirecto y un flujo de empresas que ofertan diversos servicios y suministros relacionados con el esquí. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho mella en la estación, que precisa de la actualización de sus medios mecánicos para ajustarse a los cánones modernos en el mundo deportivo. Algo que han entendido desde el Principado y la consejería de Cultura, que se ha puesto manos a la obra para conseguir inversiones. Los fondos mineros son una primera parada para un proyecto que, como apuntaron fuentes regionales, asciende a unos quince millones de euros. Los fondos verdes complementarán esta partida con el objetivo de llevar a cabo el proyecto en su totalidad.