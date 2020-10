Un nuevo positivo en covid-19 en la comunidad educativa de las Cuencas, esta vez en el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando. Los responsables del centro han informado, a través del perfil oficial del Ayuntamiento de Langreo de Facebook, que las instalaciones permanecerán cerradas durante un mínimo de 14 días. También aseguran que el paciente contagiado se encuentra, por el momento, asintomático y aislado en su domicilio. Lo mismo que el resto de participantes en el taller en el que se detectó el caso.

“Están siguiendo escrupulosamente las indicaciones de las autoridades sanitarias”, destacaron desde el centro. En este punto, destacaron que “el protocolo que Sanidad tiene para los Centros de Apoyo para la Integración dice que, ante un caso positivo, debe cesar la actividad durante 14 días al menos”. “Eso quiere decir que no podemos acudir al centro, pero no quiere decir que las personas que no somos contactos estrechos no podamos seguir la vida cotidiana. Con todas nuestras preocupaciones, como cualquier otro ciudadano”, matizaron los responsables del CAI Pando.

Balance

Asturias registró desde el martes 13 de octubre hasta el día 19, un total de 48 aulas, 847 estudiantes y 52 docentes aislados por la detección de casos positivos de covid-19 vinculados a centros educativos públicos, concertados y privados, incluidas las escuelas de bebés (de hasta tres años).

El primer cierre de un centro en Asturias, hasta ahora, había sido el del IES Santa Cristina de Lena. Ocurrió tras la detección de varios positivos entre los docentes. El instituto volvió a la normalidad solo unos días después de cesar la actividad, al resultar negativas todas las PCR al resto de la plantilla.