La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT-Asturias (FESP-UGT) impugnará el concurso para la contratación del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Langreo. Afirman que las condiciones recogidas en el documento “no respetan” lo acordado en el Convenio Colectivo de Servicios de Ayuda a Domicilio del Principado de Asturias.

“ Las trabajadoras de ayuda a domicilio son la parte esencial del servicio y necesitan realizar su importante tarea en condiciones dignas, de manera segura y con salarios decentes. El presupuesto del servicio tiene que contemplar y garantizar todo esto”, apuntaron desde FESP-UGT. Destacan, además, que “en materia de prevención de riesgos laborales siempre hay que cubrir todas las necesidades”. Especialmente, añaden, en tiempos de pandemia. También llaman la atención sobre la prevención ante posibles riesgos de otras lesiones.

“Desde FESP-UGT Asturias no estamos dispuestos a permitir que se incumpla reiteradamente la Ley de Contratos del Sector Público y que se sigan publicando pliegos cuyas condiciones no respetan los mínimos exigidos por el Convenio”, destacaron. Y añaden: “En una época en la que la sociedad valora especialmente el esfuerzo realizado en los últimos meses por las trabajadoras de ayuda a domicilio, las administraciones locales no pueden seguir negando unas condiciones dignas para unas trabajadoras que, además de la dureza de su trabajo, tienen unos salarios muy bajos”.

El sindicato afirma que “participamos de buena fe en la negociación de este convenio colectivo, haciendo muchos sacrificios para consensuar unas condiciones mínimas que pudiesen ser asumidas por todas las partes”. Por eso ahora dicen sentirse “defraudados, al ver que una de las partes no cumple con los mínimos exigidos por el convenio”. “Por ello, hemos decidido pedir la paralización del concurso del Ayuntamiento de Langreo y exigimos que sus pliegos respeten lo acordado en el Convenio Colectivo”, concluyeron los representantes de FESP-UGT.